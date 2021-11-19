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https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/qr-kody-do-18-yanvarya-potrebuyutsya-na-kubani-dlya-posescheniya-ryada-obektov-sfery-uslug-1036405335.html
QR-коды до 18 января потребуются на Кубани для посещения ряда объектов сферы услуг
QR-коды до 18 января потребуются на Кубани для посещения ряда объектов сферы услуг
В Краснодарском крае в последние дни наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T13:55+0300
2021-11-19T14:24+0300
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вакцинация
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справка о медотводе понадобятся на Кубани до 18 января для посещения предприятий бытовых услуг, розничной торговли и других объектов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки – 903 заболевших, это максимум с начала пандемии. Он также объявил, что с учетом ухудшения эпидситуации с 22 ноября по 18 января посещение ТРЦ на территории всего края будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/na-kubani-zaregistrirovali-rekordnoe-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1036227976.html
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россия, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19

QR-коды до 18 января потребуются на Кубани для посещения ряда объектов сферы услуг

13:55 19.11.2021 (обновлено: 14:24 19.11.2021)
© Sputnik / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВведение системы QR-кодов в регионах России
Введение системы QR-кодов в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Илья Тимин
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В Краснодарском крае в последние дни наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справка о медотводе понадобятся на Кубани до 18 января для посещения предприятий бытовых услуг, розничной торговли и других объектов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки – 903 заболевших, это максимум с начала пандемии.
Он также объявил, что с учетом ухудшения эпидситуации с 22 ноября по 18 января посещение ТРЦ на территории всего края будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания.

"До18 января QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справка о медотводе потребуются при посещении: всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов. А также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий", – написал Кондратьев в своем Telegram.

В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
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Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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