https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/qr-kody-do-18-yanvarya-potrebuyutsya-na-kubani-dlya-posescheniya-ryada-obektov-sfery-uslug-1036405335.html

QR-коды до 18 января потребуются на Кубани для посещения ряда объектов сферы услуг

QR-коды до 18 января потребуются на Кубани для посещения ряда объектов сферы услуг

В Краснодарском крае в последние дни наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T13:55+0300

2021-11-19T13:55+0300

2021-11-19T14:24+0300

россия

вакцинация

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справка о медотводе понадобятся на Кубани до 18 января для посещения предприятий бытовых услуг, розничной торговли и других объектов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки – 903 заболевших, это максимум с начала пандемии. Он также объявил, что с учетом ухудшения эпидситуации с 22 ноября по 18 января посещение ТРЦ на территории всего края будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/na-kubani-zaregistrirovali-rekordnoe-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1036227976.html

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россия, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19