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Россия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19
Россия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочим визитом в Москве, где у него состоялась встреча с первым замминистра здравоохранения России... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T19:57+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Россия окажет Абхазии содействие в решении вопроса приобретения дефицитных препаратов для лечения пациентов с COVID-91, таких как "Актемра", "Артлегиа" и "Илсира". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. Глава абхазского Минздрава обсудил с первым замминистра здравоохранения России ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике.Бутба и Фисенко также обсудили вопрос строительства нового кардиоцентра на базе Сухумской городской клинической больницы, возможность признания QR-кодов и сертификатов Минздрава Абхазии на территории России, и вопросы сотрудничества двух ведомств в рамках существующих договоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/minzdrav-abkhazii-zayavil-o-roste-obraschaemosti-v-detskuyu-bolnitsu-1036317634.html
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россия, медицина, минздрав, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, абхазия
Россия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19
19:57 19.11.2021 (обновлено: 21:08 19.11.2021)
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочим визитом в Москве, где у него состоялась встреча с первым замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Россия окажет Абхазии содействие в решении вопроса приобретения дефицитных препаратов для лечения пациентов с COVID-91, таких как "Актемра", "Артлегиа" и "Илсира". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
"Минздрав России окажет нам всевозможное содействие в решении данной проблемы", - отметил Эдуард Бутба по итогам встречи с Виктором Фисенко.
Глава абхазского Минздрава обсудил с первым замминистра здравоохранения России ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике.
"Российская сторона выразила готовность, как и прежде, оказывать помощь в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции. Также была достигнута договоренность проводить онлайн-конференции с абхазскими докторами в части консультаций, как взрослого, так и детского населения", - сообщил Бутба.
Бутба и Фисенко также обсудили вопрос строительства нового кардиоцентра на базе Сухумской городской клинической больницы, возможность признания QR-кодов и сертификатов Минздрава Абхазии на территории России, и вопросы сотрудничества двух ведомств в рамках существующих договоров.