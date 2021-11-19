https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/rossiya-pomozhet-abkhazii-v-priobretenii-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19--1036411479.html

Россия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19

Россия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочим визитом в Москве, где у него состоялась встреча с первым замминистра здравоохранения России... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T19:57+0300

2021-11-19T19:57+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Россия окажет Абхазии содействие в решении вопроса приобретения дефицитных препаратов для лечения пациентов с COVID-91, таких как "Актемра", "Артлегиа" и "Илсира". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. Глава абхазского Минздрава обсудил с первым замминистра здравоохранения России ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике.Бутба и Фисенко также обсудили вопрос строительства нового кардиоцентра на базе Сухумской городской клинической больницы, возможность признания QR-кодов и сертификатов Минздрава Абхазии на территории России, и вопросы сотрудничества двух ведомств в рамках существующих договоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/minzdrav-abkhazii-zayavil-o-roste-obraschaemosti-v-detskuyu-bolnitsu-1036317634.html

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россия, медицина, минздрав, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, абхазия