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Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья
13:30 19.11.2021 (обновлено: 13:52 19.11.2021)
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
Делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта России побывала на этой неделе в Абхазии с рабочим визитом.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Специалисты Федерального транспортного агентства "Росавтодор" Минтранса России оценили фактическое состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья и определили приоритеты для ее дальнейшей реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.
Представители Минтранса приехали в Абхазию для решения вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба провели ряд рабочих встреч с российскими коллегами.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба провели ряд рабочих встреч с российскими коллегами.
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
Российские специалисты также провели плановый осмотр проектов, реализуемых в рамках Инвестпрограммы.