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https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/spetsialisty-rosavtodora-otsenili-sostoyanie-transportnoy-infrastruktury-kodorskogo-uschelya-1036404510.html
Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья
Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья
Делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта России побывала на этой неделе в Абхазии с рабочим визитом. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T13:30+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Специалисты Федерального транспортного агентства "Росавтодор" Минтранса России оценили фактическое состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья и определили приоритеты для ее дальнейшей реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.Представители Минтранса приехали в Абхазию для решения вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба провели ряд рабочих встреч с российскими коллегами. Российские специалисты также провели плановый осмотр проектов, реализуемых в рамках Инвестпрограммы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/ankvab-prinyal-delegatsiyu-minekonomrazvitiya-i-mintransporta-rossii-1036368784.html
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экономика, министерство транспорта рф, министерство экономического развития рф, абхазия, министерство экономики

Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья

13:30 19.11.2021 (обновлено: 13:52 19.11.2021)
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
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Делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта России побывала на этой неделе в Абхазии с рабочим визитом.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Специалисты Федерального транспортного агентства "Росавтодор" Минтранса России оценили фактическое состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья и определили приоритеты для ее дальнейшей реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.
Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранса России - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
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Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России
17 ноября, 13:12
Представители Минтранса приехали в Абхазию для решения вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба провели ряд рабочих встреч с российскими коллегами.
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации - Sputnik Абхазия
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© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_officialНа этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
1/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
2/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
3/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
4/4
© Foto / Instagram/kristina_ozgan_official
На этой неделе в Абхазии побывала делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта Российской Федерации
Российские специалисты также провели плановый осмотр проектов, реализуемых в рамках Инвестпрограммы.
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