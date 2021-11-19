https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/spetsialisty-rosavtodora-otsenili-sostoyanie-transportnoy-infrastruktury-kodorskogo-uschelya-1036404510.html

Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья

Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья

Делегация представителей министерства экономического развития и министерства транспорта России побывала на этой неделе в Абхазии с рабочим визитом. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T13:30+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Специалисты Федерального транспортного агентства "Росавтодор" Минтранса России оценили фактическое состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья и определили приоритеты для ее дальнейшей реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.Представители Минтранса приехали в Абхазию для решения вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба провели ряд рабочих встреч с российскими коллегами. Российские специалисты также провели плановый осмотр проектов, реализуемых в рамках Инвестпрограммы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/ankvab-prinyal-delegatsiyu-minekonomrazvitiya-i-mintransporta-rossii-1036368784.html

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экономика, министерство транспорта рф, министерство экономического развития рф, абхазия, министерство экономики