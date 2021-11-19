https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ssha-etot-bayden-isportilsya-no-zamenit-voobsche-nekem-1036407051.html

США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем

США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем

Пятьдесят три процента американских избирателей, опрошенных изданием Politico, заявили, что Джо Байден не может выполнять свои обязанности, пишет колумнист РИА... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T16:45+0300

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политика

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"Есть ощущение, что страна уходит у нас из-под ног, а управляет ей субъект, способный управлять разве что киоском с фастфудом", — так элегантно описывает отношение народа США к главе государства бывший сотрудник Трампа Клифф Симпс, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Только что 53 процента американских избирателей, опрошенных изданием Politico, заявили, что Джо Байден не может выполнять свои обязанности. Сорок восемь процентов полагают, что он для этого находится в "недостаточной умственной форме". Граждане, считающие, что президент здоров, бодр и "внятно излагает свои мысли", остались в абсолютном меньшинстве.Заметим, критикуют Байдена отнюдь не "враги народа" — трамписты. Электоральные предпочтения опрошенных в расчет не принимались. В душевном здоровье президента сомневаются сегодня большинство американских избирателейнезависимо от того, поддерживают они демократов или республиканцев.Жуткий расизм, на самом деле. Любому другому политику такое стоило бы карьеры. Но Байдену все разрешалось. Став президентом, он стал сыпать "ашипками и ачепятками" уже в промышленном масштабе.Недолюбливающий Байдена журналист Хоуи Карр, автор Boston Herald, коллекционирует дословные расшифровки речей президента. Они выглядят как поток сознания а-ля Гертруда Стайн. Вот, например, глава государства пытается прочитать по бумажке имя и фамилию: "И… эм-м-м… Роберт Рейтер... Ритер... Ритер... Эр-Е-Й-Т-Е-Эр... Ререйтер, Чикагская федерация труда, и, ребята, вот так вот мы побеждаем коронавирус, когда работаем вместе..."О том, что президенту США пора в отставку, не раз заявляли американские военные. Кстати, они начали это делать еще до катастрофы в Афганистане. Об этом же говорят и рейтинги президента. Байден абсолютный рекордсмен по скорости их падения.Ниже проседал разве что рейтинг Трампа, однако против него слаженно работали почти все американские СМИ. Байдена массмедиа США, напротив, холили и лелеяли. Впрочем, даже в прессе, дисциплинированно обслуживающей демпартию, в последнее время появляются довольно скептичные публикации.Американцам запомнилось, как журналистка NBC брала в прямом эфире интервью у гонщика NASCAR Брэндона Брауна. На заднем плане публика кричала: "F*** Joe Biden!" "Вы слышите болельщиков, — не растерялась журналистка. — Они кричат: "Давай, Брэндон!" С тех пор "Давай, Брэндон!" стало цензурным вариантом неприличной речовки. Ее пишут на футболках, бейсболках и кружках. "Давай, Брэндон!" звучит даже в конгрессе США. Весь этот материал Washington Post расписывает хоть и критически, но так подробно, будто ее владелец и сам уже внутренне согласен с недовольными американцами.Получается, что Байден стал "хромой уткой", едва оказавшись на своем посту. Эпические неудачи в Афганистане и в борьбе с коронавирусом, инфляция, дефицит. Постоянные провалы на внешнеполитическом фронте — и встреча G20 в Риме, и климатический саммит в Глазго закончились, по сути, ничем. Демонстративное пренебрежение указами президента — их сегодня отменяют и оспаривают Флорида, Оклахома, Техас и многие другие штаты.Помимо этого, на Байдена скопилось невероятное количество компромата. Время от времени он дозированно вбрасывается в инфополе. И это не какие-то дежурные обвинения в путешествиях за госсчет, а довольно жуткие вещи.Год назад это был ноутбук сына президента. Все рассматривали фотографии Хантера Байдена в окружении девиц нетяжелого поведения и читали его признания в том, что он торговал доступом к телу своего папы, получая за это взятки от китайцев и украинцев.Возможно, все это просто вброс политических противников, заурядный фейк. Однако ФБР почему-то отнеслось к этому очень серьезно и провело обыски в офисах консервативного сайта Project Veritas, который и ознакомил публику с записями Эшли Байден. Генпрокурор США ведет расследование по делу о краже ее дневника.Все выглядит так, будто карьера Байдена висит на волоске. Если в следующем году большинство в конгрессе получат республиканцы — а это очень вероятный вариант, — то импичмент выглядит практически неизбежным. Постоянные вбросы про психические расстройства делают возможным и вариант отставки по состоянию здоровья. Однако кто может сменить его на посту?По закону это должен быть вице-президент, однако рейтинг Камалы Харрис колеблется вокруг 28 процентов — это вообще не о чем. Дело в том, что Байден назначил ее разрулить кризис с мигрантами на южной границе США, а она там даже ни разу не появилась. Нелегалы невозбранно лезут через границу в товарных количествах. Для республиканцев Харрис просто воплощение Сатаны. Однако даже своя, казалось бы, насквозь демократическая CNN тоже бранит ее на все корки.Если убрать Харрис, то следующим претендентом на пост президента автоматически становится Нэнси Пелоси. Восьмидесятиоднолетняя ветеран демпартии, политик с полувековым стажем, спикер конгресса США. Все миллионы Нэнси Пелоси вложены в акции компаний Силиконовой долины — прежде всего в Alphabet Эрика Шмидта.Проталкивая принятие закона об инфраструктуре, Пелоси прямо работала на IT-олигархов — эти многомиллиардные госинвестиции пойдут на развитие широкополосного интернета и на искусственный интеллект. То есть тут даже никто не притворяется, что в Америке есть еще какая-то политика, кроме перекачивания бюджетных денег в карманы миллиардеров. Политик на содержании у Эрика Шмидта будет занятно смотреться на посту американского президента. По крайней мере, будет понятно, кто за что отвечает.То забываем про Украину, то накачиваем ее оружием и разжигаем антироссийскую истерику. То боремся с "Северным потоком — 2", то сливаемся, то опять вступаем в борьбу. То кидаем союзников по НАТО, то пытаемся с ними помириться. То ссоримся с Макроном, то заигрываем с Макроном.Аналитики ищут во всем этом хитрую подоплеку, далеко идущие планы. Но дело в том, что это просто волны на ковре от дерущихся под ним бульдогов. Свои интересы — и свои люди в Белом доме — есть у клана Барака Обамы. Мы отлично помним, как он буквально за ручку выводил Байдена на предвыборные митинги.Огромное влияние сохранил в офисе президента клан Клинтон. Только что на переговоры в Москву приезжал Джейк Салливан — лучший друг и доверенное лицо Хиллари. А муж Хиллари Билл лично диктовал своему человеку в окружении Байдена речь, которую президент США должен был произнести в "супер-вторник", сразу после своей сомнительной победы на выборах. Своих людей расставил на ключевые должности и владелец Alphabet Эрик Шмидт."Злятся ведь не просто на Байдена, — откровенничает с журналистами Washington Post Клифф Симпс. — Злятся скорее на состояние страны, которой он правит. Он же просто аватар — типа символ упадка Америки".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/prezident-ssha-v-evrope-kak-rossiyu-zastavyat-platit-i-kayatsya-1036148490.html

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