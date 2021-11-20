Музыкальные "ясли": цех единственного мастера абхазских инструментов Василия Арухаа

Василию Арухаа 65 лет. В прошлом он артист, выступал в составе танцевальных ансамблей "Шаратын" и "Рица", посетил с гастролями немало стран, а позже создал и свой детский танцевальный коллектив "Адац". После Отечественной войны народа Абхазии Василий Аррухаа занялся изготовлением абхазских национальных музыкальных инструментов, и этому дело посвятил почти половину своей жизни. Сколько за это время он успел сделать инструментов, Арухаа подсчитать не берется, так как никаких записей не ведет.Арухаа – единственный мастер в стране, который занимается таким ремеслом. Благодаря ему оркестры страны и музыканты, играющие на национальных инструментах, имеют возможность обновить свою творческую коллекцию.До недавнего времени Арухаа трудился исключительно вручную и процесс производства занимал длительное время. Сегодня в работе он использует современные технологии, что значительно сократило время, которое затрачивается на эти задачи.Новое оборудование у Василия появилось после того, как его проект по расширению производства профинансировала UNDP - программа Организации Объединенных Наций по развитию. Выделили больше одного миллиона рублей, и спустя несколько месяцев в цеху Арухаа заработали электрические шлифовальные, токарные станки и пилорама.Теперь время для изготовления, к примеру, такого музыкального струнного инструмента как ачамгур, нужно не две недели, а всего одна. Также Арухаа производит апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.Подробнее историю о Василии Арухаа читайте здесь:
Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района на протяжении почти 30 лет остается единственным в Абхазии мастером по изготовлению национальных музыкальных инструментов.
Василию Арухаа 65 лет. В прошлом он артист, выступал в составе танцевальных ансамблей "Шаратын" и "Рица", посетил с гастролями немало стран, а позже создал и свой детский танцевальный коллектив "Адац". После Отечественной войны народа Абхазии Василий Аррухаа занялся изготовлением абхазских национальных музыкальных инструментов, и этому дело посвятил почти половину своей жизни. Сколько за это время он успел сделать инструментов, Арухаа подсчитать не берется, так как никаких записей не ведет.
Арухаа – единственный мастер в стране, который занимается таким ремеслом. Благодаря ему оркестры страны и музыканты, играющие на национальных инструментах, имеют возможность обновить свою творческую коллекцию.
До недавнего времени Арухаа трудился исключительно вручную и процесс производства занимал длительное время. Сегодня в работе он использует современные технологии, что значительно сократило время, которое затрачивается на эти задачи.
Новое оборудование у Василия появилось после того, как его проект по расширению производства профинансировала UNDP - программа Организации Объединенных Наций по развитию. Выделили больше одного миллиона рублей, и спустя несколько месяцев в цеху Арухаа заработали электрические шлифовальные, токарные станки и пилорама.
Теперь время для изготовления, к примеру, такого музыкального струнного инструмента как ачамгур, нужно не две недели, а всего одна. Также Арухаа производит апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.