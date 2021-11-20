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Музыкальные "ясли": цех единственного мастера абхазских инструментов Василия Арухаа
Музыкальные "ясли": цех единственного мастера абхазских инструментов Василия Арухаа
Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района на протяжении почти 30 лет остается единственным в Абхазии мастером по изготовлению национальных музыкальных... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Василию Арухаа 65 лет. В прошлом он артист, выступал в составе танцевальных ансамблей "Шаратын" и "Рица", посетил с гастролями немало стран, а позже создал и свой детский танцевальный коллектив "Адац". После Отечественной войны народа Абхазии Василий Аррухаа занялся изготовлением абхазских национальных музыкальных инструментов, и этому дело посвятил почти половину своей жизни. Сколько за это время он успел сделать инструментов, Арухаа подсчитать не берется, так как никаких записей не ведет.Арухаа – единственный мастер в стране, который занимается таким ремеслом. Благодаря ему оркестры страны и музыканты, играющие на национальных инструментах, имеют возможность обновить свою творческую коллекцию.До недавнего времени Арухаа трудился исключительно вручную и процесс производства занимал длительное время. Сегодня в работе он использует современные технологии, что значительно сократило время, которое затрачивается на эти задачи.Новое оборудование у Василия появилось после того, как его проект по расширению производства профинансировала UNDP - программа Организации Объединенных Наций по развитию. Выделили больше одного миллиона рублей, и спустя несколько месяцев в цеху Арухаа заработали электрические шлифовальные, токарные станки и пилорама.Теперь время для изготовления, к примеру, такого музыкального струнного инструмента как ачамгур, нужно не две недели, а всего одна. Также Арухаа производит апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.Подробнее историю о Василии Арухаа читайте здесь:
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фото , мультимедиа, фото, музыкальные инструменты

Музыкальные "ясли": цех единственного мастера абхазских инструментов Василия Арухаа

15:45 20.11.2021 (обновлено: 15:53 20.11.2021)
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Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района на протяжении почти 30 лет остается единственным в Абхазии мастером по изготовлению национальных музыкальных инструментов.
Василию Арухаа 65 лет. В прошлом он артист, выступал в составе танцевальных ансамблей "Шаратын" и "Рица", посетил с гастролями немало стран, а позже создал и свой детский танцевальный коллектив "Адац". После Отечественной войны народа Абхазии Василий Аррухаа занялся изготовлением абхазских национальных музыкальных инструментов, и этому дело посвятил почти половину своей жизни. Сколько за это время он успел сделать инструментов, Арухаа подсчитать не берется, так как никаких записей не ведет.
Арухаа – единственный мастер в стране, который занимается таким ремеслом. Благодаря ему оркестры страны и музыканты, играющие на национальных инструментах, имеют возможность обновить свою творческую коллекцию.
До недавнего времени Арухаа трудился исключительно вручную и процесс производства занимал длительное время. Сегодня в работе он использует современные технологии, что значительно сократило время, которое затрачивается на эти задачи.
Новое оборудование у Василия появилось после того, как его проект по расширению производства профинансировала UNDP - программа Организации Объединенных Наций по развитию. Выделили больше одного миллиона рублей, и спустя несколько месяцев в цеху Арухаа заработали электрические шлифовальные, токарные станки и пилорама.
Теперь время для изготовления, к примеру, такого музыкального струнного инструмента как ачамгур, нужно не две недели, а всего одна. Также Арухаа производит апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района – единственный, кто в Абхазии изготавливает национальные музыкальные инструменты.

Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района – единственный, кто в Абхазии изготавливает национальные музыкальные инструменты. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа из села Хуап Гудаутского района – единственный, кто в Абхазии изготавливает национальные музыкальные инструменты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше мастер работал исключительно вручную, но после того, как его проект одобрили по программе Организации Объединенных Наций по развитию, у него появилось специализированное оборудование.

Раньше мастер работал исключительно вручную, но после того, как его проект одобрили по программе Организации Объединенных Наций по развитию, у него появилось специализированное оборудование. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше мастер работал исключительно вручную, но после того, как его проект одобрили по программе Организации Объединенных Наций по развитию, у него появилось специализированное оборудование.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Современные технологии позволили ускорить процесс производства и облегчили его.

Современные технологии позволили ускорить процесс производства и облегчили его. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Современные технологии позволили ускорить процесс производства и облегчили его.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На изготовление ачамгура у Василия раньше уходило около двух недель. Теперь, с использованием нового оборудования, он укладывается в одну неделю.

На изготовление ачамгура у Василия раньше уходило около двух недель. Теперь, с использованием нового оборудования, он укладывается в одну неделю. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На изготовление ачамгура у Василия раньше уходило около двух недель. Теперь, с использованием нового оборудования, он укладывается в одну неделю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Полностью исключить ручной труд в таком ремесле все же не получается. Некоторые этапы производства без рук мастера выполнить невозможно.

Полностью исключить ручной труд в таком ремесле все же не получается. Некоторые этапы производства без рук мастера выполнить невозможно. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полностью исключить ручной труд в таком ремесле все же не получается. Некоторые этапы производства без рук мастера выполнить невозможно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Корпус абхазского национального струнного музыкального инструмента ачамгур.

Корпус абхазского национального струнного музыкального инструмента ачамгур. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Корпус абхазского национального струнного музыкального инструмента ачамгур.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа может потратить не один день в поисках нужного звучания.

Василий Арухаа может потратить не один день в поисках нужного звучания. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа может потратить не один день в поисках нужного звучания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Смычки для инструментов Арухаа не производит. Он заказывает их в России.

Смычки для инструментов Арухаа не производит. Он заказывает их в России. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смычки для инструментов Арухаа не производит. Он заказывает их в России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая деталь инструмента важна для качественного звучания.

Каждая деталь инструмента важна для качественного звучания. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждая деталь инструмента важна для качественного звучания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Станком мастер придает нужную форму комплектующим деталям музыкальных инструментов.

Станком мастер придает нужную форму комплектующим деталям музыкальных инструментов. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станком мастер придает нужную форму комплектующим деталям музыкальных инструментов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арухаа также изготавливает апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.

Арухаа также изготавливает апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арухаа также изготавливает апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сколько за все годы работы мастер изготовил инструментов, он не знает, так как не ведет записи.

Сколько за все годы работы мастер изготовил инструментов, он не знает, так как не ведет записи. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сколько за все годы работы мастер изготовил инструментов, он не знает, так как не ведет записи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа начал производить национальные музыкальные инструменты после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Василий Арухаа начал производить национальные музыкальные инструменты после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Василий Арухаа начал производить национальные музыкальные инструменты после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Подробнее историю о Василии Арухаа читайте здесь:
Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты
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