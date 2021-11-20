https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-pozdravil-patriarkha-kirilla-s-yubileem-1036416153.html
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в субботу исполняется 75 лет. В этот день в Кремле состоялась церемония награждения патриарха орденом Андрея... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T13:20+0300
2021-11-20T13:20+0300
2021-11-20T13:35+0300
в абхазии
новости
патриарх кирилл (владимир гундяев)
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036416117_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c71c67f3dc2b920a951b0bae271be2c.jpg
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что благородство и неустанное отстаивание христианских ценностей снискали патриарху Кириллу заслуженный авторитет по всему миру. "В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - подчеркнул президент.Бжания пожелал российскому патриарху крепкого здоровья и благословенных успехов в дальнейших трудах.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника и учительницы немецкого языка. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. В январе 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси.В честь 75-летнего юбилея патриарха президент России Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-postupilo-priglashenie-na-vstrechu-v-tbilisi-1035993259.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036416117_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06dd975bb99947b463c6d33529fde3b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
13:20 20.11.2021 (обновлено: 13:35 20.11.2021)
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в субботу исполняется 75 лет. В этот день в Кремле состоялась церемония награждения патриарха орденом Андрея Первозванного за сохранение традиций.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваше Святейшество! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Вы посвятили свою жизнь служению Богу, укреплению православной веры в сердцах людей. Ваше Патриаршее служение, ознаменованное упрочением позиций Русской Православной Церкви, заслуживает глубочайшего уважения", - говорится в поздравлении.
Бжания отметил, что благородство и неустанное отстаивание христианских ценностей снискали патриарху Кириллу заслуженный авторитет по всему миру.
"В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - подчеркнул президент.
Бжания пожелал российскому патриарху крепкого здоровья и благословенных успехов в дальнейших трудах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника и учительницы немецкого языка. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. В январе 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси.
В честь 75-летнего юбилея патриарха президент России Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.