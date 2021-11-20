https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-pozdravil-patriarkha-kirilla-s-yubileem-1036416153.html

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в субботу исполняется 75 лет. В этот день в Кремле состоялась церемония награждения патриарха орденом Андрея... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T13:20+0300

2021-11-20T13:20+0300

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что благородство и неустанное отстаивание христианских ценностей снискали патриарху Кириллу заслуженный авторитет по всему миру. "В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - подчеркнул президент.Бжания пожелал российскому патриарху крепкого здоровья и благословенных успехов в дальнейших трудах.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника и учительницы немецкого языка. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. В январе 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси.В честь 75-летнего юбилея патриарха президент России Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-postupilo-priglashenie-na-vstrechu-v-tbilisi-1035993259.html

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новости, патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания