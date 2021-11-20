Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/v-sochi-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-mer-protiv-covid-19-1036417637.html
В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19
В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19
СОЧИ, 19 ноя – Sputnik. Контроль за соблюдением антиковидных правил усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T14:40+0300
2021-11-20T14:47+0300
новости
россия
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_0:209:2894:1837_1920x0_80_0_0_bf52baf58fc925e2bf02eff41097fa8c.jpg
СОЧИ, 19 ноя – Sputnik. Контроль за соблюдением антиковидных правил усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сочинской мэрии."Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Система QR-кодов будет действовать на курорте до 18 января 2022 года. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_c0aae5d59c0809060c3217e7859e7de9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, коронавирус - 2021

В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19

14:40 20.11.2021 (обновлено: 14:47 20.11.2021)
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГраффити "Я благодарю врачей" в Сочи
Граффити Я благодарю врачей в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СОЧИ, 19 ноя – Sputnik. Контроль за соблюдением антиковидных правил усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сочинской мэрии.
"Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Система QR-кодов будет действовать на курорте до 18 января 2022 года. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:40В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19
14:03Защищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19
13:54Шатров: Запад толкает Украину к войне с Россией
13:20Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
12:10ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?
12:02Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
11:42Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты
11:05Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:36Гинцбург связал антивакцинальные настроения врачей с уровнем образования и морали
10:08Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
09:40Мама навсегда: памяти поэтессы Нелли Тарба
09:00Мусороперерабатывающие заводы построят на Черноморском побережье Кубани
ВчераАна Агрба не прошла в следующий этап шоу "Голос"
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500
ВчераИнал Ардзинба назвал главные направления внешней политики Абхазии
ВчераМилиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы
ВчераМВД Абхазии прокомментировало инцидент с несовершеннолетней пассажиркой такси
ВчераЭксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
ВчераРоссия поможет Абхазии в приобретении препаратов для лечения пациентов с COVID-19
ВчераРаботы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром