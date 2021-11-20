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В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19

В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19

СОЧИ, 19 ноя – Sputnik. Контроль за соблюдением антиковидных правил усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

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СОЧИ, 19 ноя – Sputnik. Контроль за соблюдением антиковидных правил усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сочинской мэрии."Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Система QR-кодов будет действовать на курорте до 18 января 2022 года. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.

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