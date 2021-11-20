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Захарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США
Захарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T19:27+0300
2021-11-20T19:27+0300
2021-11-20T19:27+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Радио России". Об этом сообщает РИА Новости.Она призвала смотреть на ситуацию объективно. В пример одного из достижений дипломат привела проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.По словам Захаровой, еще пару месяцев назад было бы сложно представить, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ, в ситуации когда США постоянно обвиняет Россию в кибератаках.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.Отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными. В последние годы американская сторона способствует ухудшению условий работы российских дипломатов, регулярно происходят их массовые высылки. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Кроме того, США продолжают усиливать санкционное давление на Москву и выдвигать против нее всяческие обвинения в кибератаках и использовании хакеров.При этом после июньского саммита российского и американского лидеров стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ssha-etot-bayden-isportilsya-no-zamenit-voobsche-nekem-1036407051.html
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik.
В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Радио России
". Об этом сообщает РИА Новости
.
"Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", — сказала Захарова.
Она призвала смотреть на ситуацию объективно. В пример одного из достижений дипломат привела проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.
По словам Захаровой, еще пару месяцев назад было бы сложно представить, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ, в ситуации когда США постоянно обвиняет Россию в кибератаках.
Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.
Отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными. В последние годы американская сторона способствует ухудшению условий работы российских дипломатов, регулярно происходят их массовые высылки. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
Кроме того, США продолжают усиливать санкционное давление на Москву и выдвигать против нее всяческие обвинения в кибератаках и использовании хакеров.
При этом после июньского саммита российского и американского лидеров стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.