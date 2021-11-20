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Захарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США

Захарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T19:27+0300

2021-11-20T19:27+0300

2021-11-20T19:27+0300

новости

россия

мария захарова

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Радио России". Об этом сообщает РИА Новости.Она призвала смотреть на ситуацию объективно. В пример одного из достижений дипломат привела проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.По словам Захаровой, еще пару месяцев назад было бы сложно представить, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ, в ситуации когда США постоянно обвиняет Россию в кибератаках.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.Отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными. В последние годы американская сторона способствует ухудшению условий работы российских дипломатов, регулярно происходят их массовые высылки. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Кроме того, США продолжают усиливать санкционное давление на Москву и выдвигать против нее всяческие обвинения в кибератаках и использовании хакеров.При этом после июньского саммита российского и американского лидеров стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ssha-etot-bayden-isportilsya-no-zamenit-voobsche-nekem-1036407051.html

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