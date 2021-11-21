https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputat-logua-rasskazal-o-perspektivakh-otkrytiya-morskogo-soobscheniya-s-turtsiey-1036428053.html

Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией

Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией

Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T16:42+0300

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Одно из главных направлений, по которому нужно работать, – открытие морского сообщения между Абхазией и Турцией, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских депутатов в Турцию."Мы должны работать с этой стороны Черного моря, так и наши братья с другой стороны – турецкого берега. Будем очень надеяться на то, что 2022 год станет прорывным во взаимоотношениях как с миром в целом, так и конкретно с Республикой Турция", - сказал он.Депутат отметил, что репатрианты и представители абхазской диаспоры используют воздушное сообщение (перелеты из Сочинского аэропорта – прим.), для того чтобы попасть в Абхазию и вернуться в Турцию или наоборот, что очень дорого.Он отметил слаженную работу абхазской диаспоры в Турции и нового представителя президента в Турции Ибрагима Авидзба.В ходе визита в Турцию, делегация абхазских парламентариев в частности побывала на VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком городе Коджаэли. На собрании председателем организации был избран Мурат Махария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181002/most-obedineniya-s-abxazskoj-diasporoj-v-turcii-otkryli-v-suxume-1025183645.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html

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