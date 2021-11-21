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Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией
Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией
Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T16:42+0300
2021-11-21T16:42+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Одно из главных направлений, по которому нужно работать, – открытие морского сообщения между Абхазией и Турцией, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских депутатов в Турцию."Мы должны работать с этой стороны Черного моря, так и наши братья с другой стороны – турецкого берега. Будем очень надеяться на то, что 2022 год станет прорывным во взаимоотношениях как с миром в целом, так и конкретно с Республикой Турция", - сказал он.Депутат отметил, что репатрианты и представители абхазской диаспоры используют воздушное сообщение (перелеты из Сочинского аэропорта – прим.), для того чтобы попасть в Абхазию и вернуться в Турцию или наоборот, что очень дорого.Он отметил слаженную работу абхазской диаспоры в Турции и нового представителя президента в Турции Ибрагима Авидзба.В ходе визита в Турцию, делегация абхазских парламентариев в частности побывала на VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком городе Коджаэли. На собрании председателем организации был избран Мурат Махария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181002/most-obedineniya-s-abxazskoj-diasporoj-v-turcii-otkryli-v-suxume-1025183645.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html
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новости, турция

Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией

16:42 21.11.2021
© AFP 2021 / BULENT KILICТурецкие женщины стоят на пароме во время путешествия по Босфору из европейской части в Анатолию
Турецкие женщины стоят на пароме во время путешествия по Босфору из европейской части в Анатолию - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Одно из главных направлений, по которому нужно работать, – открытие морского сообщения между Абхазией и Турцией, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских депутатов в Турцию.
"Мы должны работать с этой стороны Черного моря, так и наши братья с другой стороны – турецкого берега. Будем очень надеяться на то, что 2022 год станет прорывным во взаимоотношениях как с миром в целом, так и конкретно с Республикой Турция", - сказал он.
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Депутат отметил, что репатрианты и представители абхазской диаспоры используют воздушное сообщение (перелеты из Сочинского аэропорта – прим.), для того чтобы попасть в Абхазию и вернуться в Турцию или наоборот, что очень дорого.

"По этой причине мне кажется, что это было бы хорошим аналогом воздушному транспорту. Надо также отметить, что открытие морского сообщения будет способствовать развитию экономических отношений наших людей, которые умеют работать – это люди, проживающие здесь и в диаспоре", - подчеркнул Логуа.

Он отметил слаженную работу абхазской диаспоры в Турции и нового представителя президента в Турции Ибрагима Авидзба.
В ходе визита в Турцию, делегация абхазских парламентариев в частности побывала на VII съезде Федерации абхазских культурных центров в Турции, который состоялся 14 ноября в турецком городе Коджаэли. На собрании председателем организации был избран Мурат Махария.
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