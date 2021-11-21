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Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами
© AFP 2021 / YASIN AKGULТурецкий флаг приспущен в районе Бешикташ в Стамбуле 15 мая 2018 года. - По всей Турции флаги приспущены, чтобы отметить трехдневный траур по палестинцам, убитым и раненым вдоль границы с Газой во время протестов блокада Газы и перенос посольства США в Иерусалим, поскольку посла Израиля в Турции попросили временно покинуть страну.
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Впервые за послевоенное время делегация абхазского парламента посетила своих коллег в турецком парламенте, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских парламентариев в Турцию.
Он назвал это событие историческим.
"Мы имели встречи не только с депутатами абхазского происхождения, но и с другими депутатами турецкого парламента. С коллегами мы обсудили ряд совместных инициатив, и, даст Бог, уже в наступающем году большая делегация депутатов парламента Турции посетит Абхазию, и мы продолжим наши контакты. Да, мы встречались не при всем парламенте, однако какое-то количество турецких депутатов впервые встретилась со своими коллегами из Абхазии", - подчеркнул он.
Парламентарий также добавил, что, кто бы ни препятствовал общению Абхазии с миром, ни у кого этого сделать не получится."Будут блокировать год, два, три, но мы все ровно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", - убежден он.
Логуа полагает, что 2022 год будет прорывным в плане расширения международных связей Абхазии.
"С турецкими депутатами мы обсудили ряд культурных мероприятий, которые пройдут как в Абхазии с участием высоких гостей, так и на территории Турецкой Республики. На мой взгляд, это начало большого дружественного пути", - поделился Астамур Логуа.
Кроме того, депутат рассказал что были встречи с представителями политических партий Турции, в рамках которых обсуждалась возможность проведения круглых столов с привлечением экспертного и парламентского сообщества стран региона.
"Очень часто сегодня обсуждается формат "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция), в котором, к сожалению, не представлена Абхазия и не говорится об Абхазии, но я думаю, мы будем работать над альтернативой, если нас не приглашают в этот формат. Пусть он будет не уровня министров иностранных дел, пусть это будет парламентская площадка, но "3+4", - сказал Логуа.