Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputaty-narodnogo-sobraniya-abkhazii-vpervye-vstretilas-s-turetskimi-kollegami-1036430293.html
Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами
Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами
Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T20:45+0300
2021-11-21T20:45+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/12/1031308499_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_a675a2a45bb0cabf5a7ec3c0fcd0ef33.jpg
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Впервые за послевоенное время делегация абхазского парламента посетила своих коллег в турецком парламенте, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских парламентариев в Турцию.Он назвал это событие историческим.Парламентарий также добавил, что, кто бы ни препятствовал общению Абхазии с миром, ни у кого этого сделать не получится."Будут блокировать год, два, три, но мы все ровно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", - убежден он. Логуа полагает, что 2022 год будет прорывным в плане расширения международных связей Абхазии. "С турецкими депутатами мы обсудили ряд культурных мероприятий, которые пройдут как в Абхазии с участием высоких гостей, так и на территории Турецкой Республики. На мой взгляд, это начало большого дружественного пути", - поделился Астамур Логуа.Кроме того, депутат рассказал что были встречи с представителями политических партий Турции, в рамках которых обсуждалась возможность проведения круглых столов с привлечением экспертного и парламентского сообщества стран региона."Очень часто сегодня обсуждается формат "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция), в котором, к сожалению, не представлена Абхазия и не говорится об Абхазии, но я думаю, мы будем работать над альтернативой, если нас не приглашают в этот формат. Пусть он будет не уровня министров иностранных дел, пусть это будет парламентская площадка, но "3+4", - сказал Логуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputat-logua-rasskazal-o-perspektivakh-otkrytiya-morskogo-soobscheniya-s-turtsiey-1036428053.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/12/1031308499_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_09e4478072ce33d86eec0ebf3f28511c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами

20:45 21.11.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGULТурецкий флаг приспущен в районе Бешикташ в Стамбуле 15 мая 2018 года. - По всей Турции флаги приспущены, чтобы отметить трехдневный траур по палестинцам, убитым и раненым вдоль границы с Газой во время протестов блокада Газы и перенос посольства США в Иерусалим, поскольку посла Израиля в Турции попросили временно покинуть страну.
Турецкий флаг приспущен в районе Бешикташ в Стамбуле 15 мая 2018 года. - По всей Турции флаги приспущены, чтобы отметить трехдневный траур по палестинцам, убитым и раненым вдоль границы с Газой во время протестов блокада Газы и перенос посольства США в Иерусалим, поскольку посла Израиля в Турции попросили временно покинуть страну. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
Подписаться на
Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Впервые за послевоенное время делегация абхазского парламента посетила своих коллег в турецком парламенте, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских парламентариев в Турцию.
Он назвал это событие историческим.

"Мы имели встречи не только с депутатами абхазского происхождения, но и с другими депутатами турецкого парламента. С коллегами мы обсудили ряд совместных инициатив, и, даст Бог, уже в наступающем году большая делегация депутатов парламента Турции посетит Абхазию, и мы продолжим наши контакты. Да, мы встречались не при всем парламенте, однако какое-то количество турецких депутатов впервые встретилась со своими коллегами из Абхазии", - подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что, кто бы ни препятствовал общению Абхазии с миром, ни у кого этого сделать не получится."Будут блокировать год, два, три, но мы все ровно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", - убежден он.
Логуа полагает, что 2022 год будет прорывным в плане расширения международных связей Абхазии.
Турецкие женщины стоят на пароме во время путешествия по Босфору из европейской части в Анатолию - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
В Абхазии
Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией
16:42
"С турецкими депутатами мы обсудили ряд культурных мероприятий, которые пройдут как в Абхазии с участием высоких гостей, так и на территории Турецкой Республики. На мой взгляд, это начало большого дружественного пути", - поделился Астамур Логуа.
Кроме того, депутат рассказал что были встречи с представителями политических партий Турции, в рамках которых обсуждалась возможность проведения круглых столов с привлечением экспертного и парламентского сообщества стран региона.
"Очень часто сегодня обсуждается формат "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция), в котором, к сожалению, не представлена Абхазия и не говорится об Абхазии, но я думаю, мы будем работать над альтернативой, если нас не приглашают в этот формат. Пусть он будет не уровня министров иностранных дел, пусть это будет парламентская площадка, но "3+4", - сказал Логуа.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами
19:33Sputnik недели: инспекция президента, гибель человека в Гагре, новый "веер"
18:38Микаа о телевидении: трансформировалось и набирает аудиторию
18:30В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
18:02Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин
17:10Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя
16:42Депутат Логуа рассказал о перспективах открытия морского сообщения с Турцией
16:02Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
15:26Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
15:05"Сыграет в ящик?": абхазские эксперты спрогнозировали судьбу телевидения
14:12В МИД России готовятся к предстоящей встрече Путина и Байдена
12:49Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
11:47Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре
11:15Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара"
10:35Автомобиль сгорел в Сухуме в ночь на 21 ноября
10:18СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок
09:38Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
09:31Китаю собираются устроить бойкот, как рейху
08:52Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта
00:13Скончались еще два пациента с COVID-19 в Абхазии, выявлено 110 новых случаев