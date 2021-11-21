https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputaty-narodnogo-sobraniya-abkhazii-vpervye-vstretilas-s-turetskimi-kollegami-1036430293.html

Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами

Депутаты Народного Собрания Абхазии впервые встретилась с турецкими коллегами

Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T20:45+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Впервые за послевоенное время делегация абхазского парламента посетила своих коллег в турецком парламенте, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа, подводя итоги визита абхазских парламентариев в Турцию.Он назвал это событие историческим.Парламентарий также добавил, что, кто бы ни препятствовал общению Абхазии с миром, ни у кого этого сделать не получится."Будут блокировать год, два, три, но мы все ровно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", - убежден он. Логуа полагает, что 2022 год будет прорывным в плане расширения международных связей Абхазии. "С турецкими депутатами мы обсудили ряд культурных мероприятий, которые пройдут как в Абхазии с участием высоких гостей, так и на территории Турецкой Республики. На мой взгляд, это начало большого дружественного пути", - поделился Астамур Логуа.Кроме того, депутат рассказал что были встречи с представителями политических партий Турции, в рамках которых обсуждалась возможность проведения круглых столов с привлечением экспертного и парламентского сообщества стран региона."Очень часто сегодня обсуждается формат "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция), в котором, к сожалению, не представлена Абхазия и не говорится об Абхазии, но я думаю, мы будем работать над альтернативой, если нас не приглашают в этот формат. Пусть он будет не уровня министров иностранных дел, пусть это будет парламентская площадка, но "3+4", - сказал Логуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputat-logua-rasskazal-o-perspektivakh-otkrytiya-morskogo-soobscheniya-s-turtsiey-1036428053.html

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