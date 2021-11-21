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"Колыбель" мелодии: будни мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов
"Колыбель" мелодии: будни мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов
Житель села Хуап Гудаутского района Василий Арухаа за 30 лет работы научился делать все виды абхазских народных инструментов. Сегодня он единственный мастер... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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Василию Арухаа 65 лет и почти половину своей жизни он посвятил созданию абхазских народных музыкальных инструментов. Все началось после Отечественной войны народа Абхазии, когда в беседе с другом Отаром Хунцария – Народным артистом Абхазии, Арухаа поспорил о том, что сумеет своими руками сделать ачамгур.Пари он выиграл, но далось это ему нелегко. Первые попытки не увенчались успехом, и множество неудачных образцов ачамгура пришлось выбросить или сжечь. С годами он овладел технологией изготовления всех видов абхазских народных инструментов, среди которых апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.Три десятка лет мастер работал исключительно вручную. На изготовление, к примеру, апхьарца ему требовалось почти две недели, но два месяца назад по программе ООН по развитию, Арухаа выделили более полутора миллионов рублей на приобретение современного оборудования.Пилорама, шлифовальный и токарный станки значительно упростили и ускорили работу мастера. Его руки и глаза больше не устают как раньше. Теперь в производстве того же апхьарца Арухаа укладывается в 7-8 дней.Подробнее об этом читайте здесь:
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"Колыбель" мелодии: как работает единственный мастер по изготовлению абхазских инструментов
"Колыбель" мелодии: как работает единственный мастер по изготовлению абхазских инструментов
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"Колыбель" мелодии: будни мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов

17:31 21.11.2021 (обновлено: 18:23 21.11.2021)
© Видео Марианна Кубрава, Акоп Кущян
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Житель села Хуап Гудаутского района Василий Арухаа за 30 лет работы научился делать все виды абхазских народных инструментов. Сегодня он единственный мастер, работающий в этом направлении.
Василию Арухаа 65 лет и почти половину своей жизни он посвятил созданию абхазских народных музыкальных инструментов. Все началось после Отечественной войны народа Абхазии, когда в беседе с другом Отаром Хунцария – Народным артистом Абхазии, Арухаа поспорил о том, что сумеет своими руками сделать ачамгур.
Пари он выиграл, но далось это ему нелегко. Первые попытки не увенчались успехом, и множество неудачных образцов ачамгура пришлось выбросить или сжечь. С годами он овладел технологией изготовления всех видов абхазских народных инструментов, среди которых апхьарца, аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь.
Три десятка лет мастер работал исключительно вручную. На изготовление, к примеру, апхьарца ему требовалось почти две недели, но два месяца назад по программе ООН по развитию, Арухаа выделили более полутора миллионов рублей на приобретение современного оборудования.
Пилорама, шлифовальный и токарный станки значительно упростили и ускорили работу мастера. Его руки и глаза больше не устают как раньше. Теперь в производстве того же апхьарца Арухаа укладывается в 7-8 дней.
Подробнее об этом читайте здесь:
Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты
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