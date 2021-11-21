https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-22-noyabrya-1036425408.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и антициклона с северо-запада. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В понедельник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +7°С до +12°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии