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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и антициклона с северо-запада. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T16:02+0300
2021-11-21T16:02+0300
2021-11-21T16:02+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В понедельник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +7°С до +12°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В понедельник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +7°С до +12°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.