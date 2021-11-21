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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и антициклона с северо-запада. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В понедельник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +7°С до +12°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября

16:02 21.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В понедельник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +7°С до +12°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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