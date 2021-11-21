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Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре
Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре
Во вторник, 16 ноября, в Гагре произошла перестрелка между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, готовившими, по данным следствия... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Прокуратура Гагрского района занялась процессуальной проверкой инцидента с покушением на сотрудников милиции в Гагре, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.В сообщении говорится, что граждане Кетия и Хагуш оказали вооруженное сопротивление оперативникам МВД Абхазии при попытке их задержания. Задержание проводилось с целью предотвращения спланированного покушения на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место в 7:30 утра 16 ноября 2021 года в Гагре на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская. Отмечается, что в ходе операции по задержанию злоумышленников во избежание наступления тяжких последствий им была дана возможность скрыться.Далее прокуратура приводит обстоятельства произошедшего. "Отступив на удаленную дистанцию, Хагуш О.Р., действуя умышленно, произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия А.Ф., угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения, в результате чего сотрудники милиции, пресекая посягательство на их жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, причинив Кетия А.Ф. огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, и Хагуш О.Р. ранение в правое плечо".Хагуш был доставлен с огнестрельным ранением в больницу и взят под охрану.По результатам проведенных следственных действий и сбора фактических данных прокуратура Гагрского района примет процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/odin-chelovek-pogib-pri-predotvraschenii-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036351601.html
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Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре

11:47 21.11.2021 (обновлено: 14:22 21.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина УВД Гагрского района
Машина УВД Гагрского района - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во вторник, 16 ноября, в Гагре произошла перестрелка между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, готовившими, по данным следствия, покушение на сотрудника гагрской милиции. В результате инцидента погиб один из нападавших, второй был ранен.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Прокуратура Гагрского района занялась процессуальной проверкой инцидента с покушением на сотрудников милиции в Гагре, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
В сообщении говорится, что граждане Кетия и Хагуш оказали вооруженное сопротивление оперативникам МВД Абхазии при попытке их задержания. Задержание проводилось с целью предотвращения спланированного покушения на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место в 7:30 утра 16 ноября 2021 года в Гагре на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская.
Отмечается, что в ходе операции по задержанию злоумышленников во избежание наступления тяжких последствий им была дана возможность скрыться.
Далее прокуратура приводит обстоятельства произошедшего.
"Отступив на удаленную дистанцию, Хагуш О.Р., действуя умышленно, произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия А.Ф., угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения, в результате чего сотрудники милиции, пресекая посягательство на их жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, причинив Кетия А.Ф. огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, и Хагуш О.Р. ранение в правое плечо".
Хагуш был доставлен с огнестрельным ранением в больницу и взят под охрану.
Покушение на милицию в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
В Абхазии
Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
16 ноября, 10:40
По результатам проведенных следственных действий и сбора фактических данных прокуратура Гагрского района примет процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
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