https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/prokuratura-zanyalas-proverkoy-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsionerov-v-gagre-1036424053.html

Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре

Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре

Во вторник, 16 ноября, в Гагре произошла перестрелка между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, готовившими, по данным следствия... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T11:47+0300

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Прокуратура Гагрского района занялась процессуальной проверкой инцидента с покушением на сотрудников милиции в Гагре, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.В сообщении говорится, что граждане Кетия и Хагуш оказали вооруженное сопротивление оперативникам МВД Абхазии при попытке их задержания. Задержание проводилось с целью предотвращения спланированного покушения на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место в 7:30 утра 16 ноября 2021 года в Гагре на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская. Отмечается, что в ходе операции по задержанию злоумышленников во избежание наступления тяжких последствий им была дана возможность скрыться.Далее прокуратура приводит обстоятельства произошедшего. "Отступив на удаленную дистанцию, Хагуш О.Р., действуя умышленно, произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия А.Ф., угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения, в результате чего сотрудники милиции, пресекая посягательство на их жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, причинив Кетия А.Ф. огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, и Хагуш О.Р. ранение в правое плечо".Хагуш был доставлен с огнестрельным ранением в больницу и взят под охрану.По результатам проведенных следственных действий и сбора фактических данных прокуратура Гагрского района примет процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/odin-chelovek-pogib-pri-predotvraschenii-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036351601.html

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новости, мвд абхазии