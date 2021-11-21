https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/smi-bayden-nameren-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok-1036422895.html

СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок

СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, написала газета... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, написала газета Washington Post. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно опубликованному в ноябре опросу, проведенному изданием USA Today и Саффолкским университетом, деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок. Однако Байден намерен идти в президенты во второй раз в 2024 году, когда ему исполнится 82 года. Об этом он заявил ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. По мнению многих наблюдателей, в силу возраста выбор Демократической партии может пасть на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.Как отмечает Washington Post, Байден и его ближайшее окружение в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует переизбираться в 2024 году. Это происходит на фоне сомнений демократов в связи с возрастом президента и их растущего беспокойства после падения уровня одобрения Байдена, обеспокоенности по поводу инфляции и безуспешных попыток преодолеть пандемию."Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - заявил друг Байдена, бывший сенатор Крис Додд.Однако, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии, оказалось, что подобные заверения не остановили споры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. При этом издание отмечает, что и вице-президент Камала Харрис потерпела неудачу в глазах многих демократов. Министр транспорта Пит Баттиджиг рассматривается некоторыми демократами как еще один потенциальный кандидат.Некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом, чтобы не допустить ослабления его позиции сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили виртуально из-за пандемии коронавируса.Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит не раньше окончания промежуточных выборов в Конгресс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ssha-etot-bayden-isportilsya-no-zamenit-voobsche-nekem-1036407051.html

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