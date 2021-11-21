Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/smi-bayden-nameren-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok-1036422895.html
СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок
СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, написала газета... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T10:18+0300
2021-11-21T10:18+0300
в мире
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036422857_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_a117fffe799135cf3ff76019796a82bf.jpg
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, написала газета Washington Post. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно опубликованному в ноябре опросу, проведенному изданием USA Today и Саффолкским университетом, деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок. Однако Байден намерен идти в президенты во второй раз в 2024 году, когда ему исполнится 82 года. Об этом он заявил ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. По мнению многих наблюдателей, в силу возраста выбор Демократической партии может пасть на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.Как отмечает Washington Post, Байден и его ближайшее окружение в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует переизбираться в 2024 году. Это происходит на фоне сомнений демократов в связи с возрастом президента и их растущего беспокойства после падения уровня одобрения Байдена, обеспокоенности по поводу инфляции и безуспешных попыток преодолеть пандемию."Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - заявил друг Байдена, бывший сенатор Крис Додд.Однако, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии, оказалось, что подобные заверения не остановили споры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. При этом издание отмечает, что и вице-президент Камала Харрис потерпела неудачу в глазах многих демократов. Министр транспорта Пит Баттиджиг рассматривается некоторыми демократами как еще один потенциальный кандидат.Некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом, чтобы не допустить ослабления его позиции сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили виртуально из-за пандемии коронавируса.Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит не раньше окончания промежуточных выборов в Конгресс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ssha-etot-bayden-isportilsya-no-zamenit-voobsche-nekem-1036407051.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036422857_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_fd07e3a9033fab19d803f7c15618f4a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, сша

СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок

10:18 21.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, написала газета Washington Post. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованному в ноябре опросу, проведенному изданием USA Today и Саффолкским университетом, деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок. Однако Байден намерен идти в президенты во второй раз в 2024 году, когда ему исполнится 82 года. Об этом он заявил ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. По мнению многих наблюдателей, в силу возраста выбор Демократической партии может пасть на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.
Как отмечает Washington Post, Байден и его ближайшее окружение в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует переизбираться в 2024 году. Это происходит на фоне сомнений демократов в связи с возрастом президента и их растущего беспокойства после падения уровня одобрения Байдена, обеспокоенности по поводу инфляции и безуспешных попыток преодолеть пандемию.
Пресс-конференция президента США Дж. Байдена - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем
19 ноября, 16:45
"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - заявил друг Байдена, бывший сенатор Крис Додд.
Однако, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии, оказалось, что подобные заверения не остановили споры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. При этом издание отмечает, что и вице-президент Камала Харрис потерпела неудачу в глазах многих демократов. Министр транспорта Пит Баттиджиг рассматривается некоторыми демократами как еще один потенциальный кандидат.
Некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом, чтобы не допустить ослабления его позиции сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили виртуально из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит не раньше окончания промежуточных выборов в Конгресс.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:35Автомобиль сгорел в Сухуме в ночь на 21 ноября
10:18СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок
09:38Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
09:31Китаю собираются устроить бойкот, как рейху
08:52Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта
00:13Скончались еще два пациента с COVID-19 в Абхазии, выявлено 110 новых случаев
ВчераЗахарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США
Вчера"Горящие" проблемы и вызовы: съезд союза журналистов прошел в Абхазии
ВчераРуководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов
Вчера"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок
ВчераЧантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия
ВчераПуть к очеловечиванию: особенности воспитания детей у абхазов
ВчераВ Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19
ВчераЗащищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19
ВчераШатров: Запад толкает Украину к войне с Россией
ВчераПрезидент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
ВчераЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?
ВчераАвария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
ВчераТехнологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты
ВчераСкончался Народный артист России Валерий Гаркалин