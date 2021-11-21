https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/sudba-yaschika-est-li-buduschee-u-abkhazskogo-i-mirovogo-televideniya-1036426251.html

Судьба "ящика": есть ли будущее у абхазского и мирового телевидения

Судьба "ящика": есть ли будущее у абхазского и мирового телевидения

Всемирный день телевидения отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций ежегодно 21 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T15:05+0300

2021-11-21T15:05+0300

2021-11-21T15:09+0300

в абхазии

телевидение

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К этой дате ведущие радио Sputnik поговорили с профессором Гурамом Амкуаб, который много лет возглавлял Абхазскую государственную телерадиокомпанию и с Эриком Микаа – телеведущим, главным редактором дневного эфира Гал-ТВ.SputnikИнтернет и телевидениеВ начале беседы с бывшим руководителем национального телевидения, доктором философских наук, завкафедрой журналистики АГУ Гурамом Амкуаб, ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия вспомнил эпизод из фильма "Москва слезам не верит", где один из героев говорил о том, что в будущем не будет театра, кино – будет только телевидение. Сейчас интернет настолько распространился, что многие задумываются есть ли будущее у телевидения.Говоря о высказывании, которое прозвучало в известном кино Гурам Амкуаб отметил, что слова героя картины во-многом воплотились в жизнь, так как телевидение стало значимой частью жизни людей во всем мире."Безусловно, развитие телевидения замедлилось, интернет напротив стал расширяться и становиться все более значимым явлением в медийном пространстве. Раньше, более значимую роль в предоставлении информации играло телевидение, но эта функция постепенно стало переходить к интернету с его развитием", - говорит он.В поиске информации все больше и больше людей сегодня используют в основном интернет, нежели телевидение, это не только представители младшего поколения, но и старшего. По прогнозам Амкуаб, в будущем неизбежна трансформация как телевидения, так и сети, и эти оба явления выберут отдельные друг от друга направления развития."Несмотря на то, что для поиска какой-то информации я чаще использую интернет, но телевидение я тоже смотрю, так как есть передачи, которые мне нравятся. Это передачи, которых нет в интернете, в глобальной сети пока не столь распространены передачи по тематическим направлениям. Для меня удобнее смотреть такие передачи по телевидению", - подчеркнул бывший руководитель АГТРК.Рассуждая об отличиях телевидения и интернета Гурам Амкуаб отметил такую особенность, как достоверность предлагаемой информации. В интернете часто можно столкнуться с недостоверными сведениями в отличие от телевидения."В интернете установились две журналистские формы – это новости, практически все телеканалы имеют свои интернет-страницы, однако помимо этого там развита такая форма как народная журналистика. Кто угодно может разместить информацию в интернете, в том числе и недостоверную, так как сложно проконтролировать ее подлинность. Поэтому я считаю, что помимо народной журналистики обязательно должна сохраняться профессиональная журналистика", - заявил он.По мнению Амкуаб, люди, которые распространяют непроверенную информацию в интернете и на телевидении, при этом зная о лживости предоставленных данных, должны нести ответственность, а для этого нужно разработать соответствующий закон. "Если человек допустил ошибку, то в этом должен разбираться суд", - отметил он.Амкуаб считает, что телевидение, радио, периодическая печать, другие виды средств массовой информации не должны быть привязаны ни к власти, ни к оппозиции."Телевидение всегда должно быть народным, проводником интересов людей, где поднимаются вопросы, которые беспокоят население. Также должно быть на радио, в периодической печати и так далее", - сказал экс-глава Абхазского телевидения.Роль телевиденияОтвечая на вопрос, какую роль сегодня играет телевидение и какое место оно занимает в жизни общества, телеведущий, главный редактор дневного эфира Гал-ТВ Эрик Микаа сказал, что телевидение стало адаптироваться под современные условия и осваивать в пространство интернета."Мы учитываем тот факт, что есть интернет-телевидение, его очень много, оно трансформировалось и быстро переориентировалось. В какой-то момент оно проседало, но сейчас очень активно набирает аудиторию, сегодня телевизионный продукт хорошо продается. Дело в том, что человек, насытившись интернет-телевидением и контентом социальных сетей, снова хочет смотреть телевизор", - говорит он.По словам Микаа, ситуацию с телевидением можно сравнить с кинотеатрами, которые в одно время стали отходить на второй план, из-за того, что появились домашние кинотеатры, но затем, формат большого кино снова стал популярен в мире."Телевизионный контент очень важен, особенно в условиях Абхазии, потому, что, например, моя мама, у которой есть современный планшет, очень часто хочет смотреть большой красивый телевизор. Она мне говорит, что ей хочется взять печеньки, удобно сесть и посмотреть телевизор, то есть это момент эстетический, момент привычки", - замечает Микаа.Традиционное телевидение, переходя в интернет пространство, уже нашло свою аудиторию, и оно будет развиваться, уверен он."Я нахожусь в тесной связи со сценаристами, режиссерами, телевизионщиками из разных каналов центральной России. И все в один голос говорят, что в последние два года спрос растет, и что они даже не успевают предложить держателям каналов свой продукт. После спада, спрос сейчас стал выше, и работы - не паханое поле. На тех же телеканалах как ТНТ, СТС и других проекты стали немного спадать, но сейчас оказывается, пишутся, запускаются множество новых проектов развлекательного, научно-познавательного характера и так далее", - отметил Эрик Микаа.Что касается Галского телевидения, на котором работает Микаа, – этот канал создан главой администрации района."Разумеется, этот канал ориентирован работать на событийность, ситуативность, на освещение событий, которые происходят у нас. Но придя туда, я решил немножко изменить наш контент учитывая наши крохотные возможности. Мы решили, что нам нужно информационно-аналитическим путем обобщать новости, смотреть не только, что произошло в Абхазии, но и дать аудитории увидеть, что происходит в мире в соседней России в США, ЕС. Потом стали переходить к новостям в Абхазии и к районным событиям, и это вызвало большой интерес, я запустил свою информационно-аналитическую рубрику "Коротко о главном", - сказал Микаа.Изменения, которые произошли, стали причиной того, что Гал-ТВ стало смотреть большее количество людей, отметил он. "Учитывая, что наши программы дублируются на канале в ютюб и других каналах в интернете, многие жители Галского района, которые уехали в разные страны, очень активно смотрят Гал-ТВ и просят расширять эфирную сетку", - подчеркнул Эрик Микаа.Всемирный день телевидения, отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций ежегодно 21 ноября. 17 декабря 1996 года, на 88 пленарном заседании Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.

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