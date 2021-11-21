https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/sudba-yaschika-est-li-buduschee-u-abkhazskogo-i-mirovogo-televideniya-1036426251.html
Судьба "ящика": есть ли будущее у абхазского и мирового телевидения
Судьба "ящика": есть ли будущее у абхазского и мирового телевидения
Всемирный день телевидения отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций ежегодно 21 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T15:05+0300
2021-11-21T15:05+0300
2021-11-21T15:09+0300
в абхазии
телевидение
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К этой дате ведущие радио Sputnik поговорили с профессором Гурамом Амкуаб, который много лет возглавлял Абхазскую государственную телерадиокомпанию и с Эриком Микаа – телеведущим, главным редактором дневного эфира Гал-ТВ.SputnikИнтернет и телевидениеВ начале беседы с бывшим руководителем национального телевидения, доктором философских наук, завкафедрой журналистики АГУ Гурамом Амкуаб, ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия вспомнил эпизод из фильма "Москва слезам не верит", где один из героев говорил о том, что в будущем не будет театра, кино – будет только телевидение. Сейчас интернет настолько распространился, что многие задумываются есть ли будущее у телевидения.Говоря о высказывании, которое прозвучало в известном кино Гурам Амкуаб отметил, что слова героя картины во-многом воплотились в жизнь, так как телевидение стало значимой частью жизни людей во всем мире."Безусловно, развитие телевидения замедлилось, интернет напротив стал расширяться и становиться все более значимым явлением в медийном пространстве. Раньше, более значимую роль в предоставлении информации играло телевидение, но эта функция постепенно стало переходить к интернету с его развитием", - говорит он.В поиске информации все больше и больше людей сегодня используют в основном интернет, нежели телевидение, это не только представители младшего поколения, но и старшего. По прогнозам Амкуаб, в будущем неизбежна трансформация как телевидения, так и сети, и эти оба явления выберут отдельные друг от друга направления развития."Несмотря на то, что для поиска какой-то информации я чаще использую интернет, но телевидение я тоже смотрю, так как есть передачи, которые мне нравятся. Это передачи, которых нет в интернете, в глобальной сети пока не столь распространены передачи по тематическим направлениям. Для меня удобнее смотреть такие передачи по телевидению", - подчеркнул бывший руководитель АГТРК.Рассуждая об отличиях телевидения и интернета Гурам Амкуаб отметил такую особенность, как достоверность предлагаемой информации. В интернете часто можно столкнуться с недостоверными сведениями в отличие от телевидения."В интернете установились две журналистские формы – это новости, практически все телеканалы имеют свои интернет-страницы, однако помимо этого там развита такая форма как народная журналистика. Кто угодно может разместить информацию в интернете, в том числе и недостоверную, так как сложно проконтролировать ее подлинность. Поэтому я считаю, что помимо народной журналистики обязательно должна сохраняться профессиональная журналистика", - заявил он.По мнению Амкуаб, люди, которые распространяют непроверенную информацию в интернете и на телевидении, при этом зная о лживости предоставленных данных, должны нести ответственность, а для этого нужно разработать соответствующий закон. "Если человек допустил ошибку, то в этом должен разбираться суд", - отметил он.Амкуаб считает, что телевидение, радио, периодическая печать, другие виды средств массовой информации не должны быть привязаны ни к власти, ни к оппозиции."Телевидение всегда должно быть народным, проводником интересов людей, где поднимаются вопросы, которые беспокоят население. Также должно быть на радио, в периодической печати и так далее", - сказал экс-глава Абхазского телевидения.Роль телевиденияОтвечая на вопрос, какую роль сегодня играет телевидение и какое место оно занимает в жизни общества, телеведущий, главный редактор дневного эфира Гал-ТВ Эрик Микаа сказал, что телевидение стало адаптироваться под современные условия и осваивать в пространство интернета."Мы учитываем тот факт, что есть интернет-телевидение, его очень много, оно трансформировалось и быстро переориентировалось. В какой-то момент оно проседало, но сейчас очень активно набирает аудиторию, сегодня телевизионный продукт хорошо продается. Дело в том, что человек, насытившись интернет-телевидением и контентом социальных сетей, снова хочет смотреть телевизор", - говорит он.По словам Микаа, ситуацию с телевидением можно сравнить с кинотеатрами, которые в одно время стали отходить на второй план, из-за того, что появились домашние кинотеатры, но затем, формат большого кино снова стал популярен в мире."Телевизионный контент очень важен, особенно в условиях Абхазии, потому, что, например, моя мама, у которой есть современный планшет, очень часто хочет смотреть большой красивый телевизор. Она мне говорит, что ей хочется взять печеньки, удобно сесть и посмотреть телевизор, то есть это момент эстетический, момент привычки", - замечает Микаа.Традиционное телевидение, переходя в интернет пространство, уже нашло свою аудиторию, и оно будет развиваться, уверен он."Я нахожусь в тесной связи со сценаристами, режиссерами, телевизионщиками из разных каналов центральной России. И все в один голос говорят, что в последние два года спрос растет, и что они даже не успевают предложить держателям каналов свой продукт. После спада, спрос сейчас стал выше, и работы - не паханое поле. На тех же телеканалах как ТНТ, СТС и других проекты стали немного спадать, но сейчас оказывается, пишутся, запускаются множество новых проектов развлекательного, научно-познавательного характера и так далее", - отметил Эрик Микаа.Что касается Галского телевидения, на котором работает Микаа, – этот канал создан главой администрации района."Разумеется, этот канал ориентирован работать на событийность, ситуативность, на освещение событий, которые происходят у нас. Но придя туда, я решил немножко изменить наш контент учитывая наши крохотные возможности. Мы решили, что нам нужно информационно-аналитическим путем обобщать новости, смотреть не только, что произошло в Абхазии, но и дать аудитории увидеть, что происходит в мире в соседней России в США, ЕС. Потом стали переходить к новостям в Абхазии и к районным событиям, и это вызвало большой интерес, я запустил свою информационно-аналитическую рубрику "Коротко о главном", - сказал Микаа.Изменения, которые произошли, стали причиной того, что Гал-ТВ стало смотреть большее количество людей, отметил он. "Учитывая, что наши программы дублируются на канале в ютюб и других каналах в интернете, многие жители Галского района, которые уехали в разные страны, очень активно смотрят Гал-ТВ и просят расширять эфирную сетку", - подчеркнул Эрик Микаа.Всемирный день телевидения, отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций ежегодно 21 ноября. 17 декабря 1996 года, на 88 пленарном заседании Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20200415/Kak-raspoznat-i-razoblachit-feykovuyu-informatsiyu-novaya-onlayn-sessiya-otSputnikPro-1029902549.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/goryaschie-problemy-i-vyzovy-sezd-soyuza-zhurnalistov-proshel-v-abkhazii-1036420389.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210630/Kabmin-utverdil-subsidii-dlya-negosudarstvennykh-SMI-Abkhazii--1032736957.html
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телевидение
К этой дате ведущие радио Sputnik поговорили с профессором Гурамом Амкуаб, который много лет возглавлял Абхазскую государственную телерадиокомпанию и с Эриком Микаа – телеведущим, главным редактором дневного эфира Гал-ТВ.
Интернет и телевидение
В начале беседы с бывшим руководителем национального телевидения, доктором философских наук, завкафедрой журналистики АГУ Гурамом Амкуаб, ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия вспомнил эпизод из фильма "Москва слезам не верит", где один из героев говорил о том, что в будущем не будет театра, кино – будет только телевидение. Сейчас интернет настолько распространился, что многие задумываются есть ли будущее у телевидения.
Говоря о высказывании, которое прозвучало в известном кино Гурам Амкуаб отметил, что слова героя картины во-многом воплотились в жизнь, так как телевидение стало значимой частью жизни людей во всем мире.
"Безусловно, развитие телевидения замедлилось, интернет напротив стал расширяться и становиться все более значимым явлением в медийном пространстве. Раньше, более значимую роль в предоставлении информации играло телевидение, но эта функция постепенно стало переходить к интернету с его развитием", - говорит он.
В поиске информации все больше и больше людей сегодня используют в основном интернет, нежели телевидение, это не только представители младшего поколения, но и старшего. По прогнозам Амкуаб, в будущем неизбежна трансформация как телевидения, так и сети, и эти оба явления выберут отдельные друг от друга направления развития.
"Несмотря на то, что для поиска какой-то информации я чаще использую интернет, но телевидение я тоже смотрю, так как есть передачи, которые мне нравятся. Это передачи, которых нет в интернете, в глобальной сети пока не столь распространены передачи по тематическим направлениям. Для меня удобнее смотреть такие передачи по телевидению", - подчеркнул бывший руководитель АГТРК.
Рассуждая об отличиях телевидения и интернета Гурам Амкуаб отметил такую особенность, как достоверность предлагаемой информации. В интернете часто можно столкнуться с недостоверными сведениями в отличие от телевидения.
"В интернете установились две журналистские формы – это новости, практически все телеканалы имеют свои интернет-страницы, однако помимо этого там развита такая форма как народная журналистика. Кто угодно может разместить информацию в интернете, в том числе и недостоверную, так как сложно проконтролировать ее подлинность. Поэтому я считаю, что помимо народной журналистики обязательно должна сохраняться профессиональная журналистика", - заявил он.
По мнению Амкуаб, люди, которые распространяют непроверенную информацию в интернете и на телевидении, при этом зная о лживости предоставленных данных, должны нести ответственность, а для этого нужно разработать соответствующий закон. "Если человек допустил ошибку, то в этом должен разбираться суд", - отметил он.
Амкуаб считает, что телевидение, радио, периодическая печать, другие виды средств массовой информации не должны быть привязаны ни к власти, ни к оппозиции.
"Телевидение всегда должно быть народным, проводником интересов людей, где поднимаются вопросы, которые беспокоят население. Также должно быть на радио, в периодической печати и так далее", - сказал экс-глава Абхазского телевидения.
Роль телевидения
Отвечая на вопрос, какую роль сегодня играет телевидение и какое место оно занимает в жизни общества, телеведущий, главный редактор дневного эфира Гал-ТВ Эрик Микаа сказал, что телевидение стало адаптироваться под современные условия и осваивать в пространство интернета.
"Мы учитываем тот факт, что есть интернет-телевидение, его очень много, оно трансформировалось и быстро переориентировалось. В какой-то момент оно проседало, но сейчас очень активно набирает аудиторию, сегодня телевизионный продукт хорошо продается. Дело в том, что человек, насытившись интернет-телевидением и контентом социальных сетей, снова хочет смотреть телевизор", - говорит он.
По словам Микаа, ситуацию с телевидением можно сравнить с кинотеатрами, которые в одно время стали отходить на второй план, из-за того, что появились домашние кинотеатры, но затем, формат большого кино снова стал популярен в мире.
"Телевизионный контент очень важен, особенно в условиях Абхазии, потому, что, например, моя мама, у которой есть современный планшет, очень часто хочет смотреть большой красивый телевизор. Она мне говорит, что ей хочется взять печеньки, удобно сесть и посмотреть телевизор, то есть это момент эстетический, момент привычки", - замечает Микаа.
Традиционное телевидение, переходя в интернет пространство, уже нашло свою аудиторию, и оно будет развиваться, уверен он.
"Я нахожусь в тесной связи со сценаристами, режиссерами, телевизионщиками из разных каналов центральной России. И все в один голос говорят, что в последние два года спрос растет, и что они даже не успевают предложить держателям каналов свой продукт. После спада, спрос сейчас стал выше, и работы - не паханое поле. На тех же телеканалах как ТНТ, СТС и других проекты стали немного спадать, но сейчас оказывается, пишутся, запускаются множество новых проектов развлекательного, научно-познавательного характера и так далее", - отметил Эрик Микаа.
Что касается Галского телевидения, на котором работает Микаа, – этот канал создан главой администрации района.
"Разумеется, этот канал ориентирован работать на событийность, ситуативность, на освещение событий, которые происходят у нас. Но придя туда, я решил немножко изменить наш контент учитывая наши крохотные возможности. Мы решили, что нам нужно информационно-аналитическим путем обобщать новости, смотреть не только, что произошло в Абхазии, но и дать аудитории увидеть, что происходит в мире в соседней России в США, ЕС. Потом стали переходить к новостям в Абхазии и к районным событиям, и это вызвало большой интерес, я запустил свою информационно-аналитическую рубрику "Коротко о главном", - сказал Микаа.
Изменения, которые произошли, стали причиной того, что Гал-ТВ стало смотреть большее количество людей, отметил он. "Учитывая, что наши программы дублируются на канале в ютюб и других каналах в интернете, многие жители Галского района, которые уехали в разные страны, очень активно смотрят Гал-ТВ и просят расширять эфирную сетку", - подчеркнул Эрик Микаа.
Всемирный день телевидения, отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций ежегодно 21 ноября. 17 декабря 1996 года, на 88 пленарном заседании Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.