https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/goryaschie-problemy-i-vyzovy-sezd-soyuza-zhurnalistov-proshel-v-abkhazii-1036420389.html

"Горящие" проблемы и вызовы: съезд союза журналистов прошел в Абхазии

"Горящие" проблемы и вызовы: съезд союза журналистов прошел в Абхазии

Тринадцатый съезд союза журналистов Абхазии состоялся в Сухуме 20 ноября. На съезде был дан отчет мероприятиям, проведенным с 2016 года, были затронуты... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T19:10+0300

2021-11-20T19:10+0300

2021-11-20T19:54+0300

в абхазии

журналистика

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Открывая съезд, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил, что из 71 заявленного участника на мероприятии присутствуют более 60 человек.Асмат Цвижба, SputnikПроблемы материальные и не толькоС речью на съезде первым выступил Руслан Хашиг. Председатель Союза журналистов обратил внимание на проблемы низкой заработной платы сотрудников государственных средств массовой информации"Самая низкая зарплата у журналистов, которые работают в государственных средствах массовой информации. Мы делаем все, что можем, для отстаивания этих позиций, решения проблемы. Государство должно понимать, что для улучшения работы журналистов, необходимо платить соответствующую зарплату", - сказал он и отметил, что в то же время невозможно не подчеркнуть заслугу правительства в финансовой поддержке работы негосударственных СМИ, вне зависимости от политических и экономических процессов в стране.Глава контрольно-ревизионной комиссии Союза журналистов Абхазии Алхас Чолокуа рассказал, что с 2016 года фонд организации, который складывается из членских взносов, насчитывал 79 тысяч рублей, из них на социальную помощь журналистам, награды и грамоты было уже потрачено 44 тысячи рублей, сейчас фонд насчитывает 35 тысяч рублей.С 2018 года финансовую помощь журналистам оказывали Торгово-промышленная палата Абхазии, Национальный банк, Госкомитет по репатриации и Народное Собрание, которые были инициаторами наград за лучшие тематические материалы. За пять лет, по словам Чолокуа, структурами было выделено 600 000 рублей, которые были распределены между 47 журналистами.Хашиг напомнил, что всего за пять лет абхазская журналистика столкнулась не только с материальными проблемами, но и с множеством политических процессов, президентскими выборами и сменой власти. По его мнению, в ходе этих событий журналисты показали свой уровень высокого профессионализма."Политические ориентации перестали переходить в журналистские разногласия, как это было в 2014 году. Даже если мы работаем на разные издания, мы - журналисты должны держаться друг за друга и помогать. Ведь в нашей силе заключается победа государства", - сказал он.Абхазский язык в журналистикеТеатровед, член Союза журналистов Светлана Корсая обратила внимание на проблемы абхазоязычных СМИ. По ее мнению, абхазский сегмент журналистики в большей степени акцентирован на печатных изданиях, в то время как их читателей становится все меньше. Корсая отметила, что необходимо больше писать на абхазском языке в онлайне и затрагивать острые социальные проблемы.О проблеме абхазского языка в СМИ рассказала и заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия. По ее мнению, для сохранения национальной журналистики, необходимо работать над развитием районных СМИ и привлечением квалифицированных кадров для работы в них."Наверное, ни у кого нет столько инструментов для развития абхазского языка, как у журналистов. Но и мы не делаем всего необходимого, на мой взгляд. Нужно работать еще больше. Мы должны сохранять наши районные газеты и повышать зарплаты сотрудникам", - сказала она.Глава "Апсныпресс" Манана Гургулия считает, что для развития абхазской журналистики и для повышения квалификации молодых специалистов, необходимо чаще проводить мастер-классы с участием профессионалов-практиков и проводить пресс-туры для журналистов по районам Абхазии.Поздравления и обращенияВ качестве гостя на съезде присутствовал председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрадз Харебов. Он рассказал, что еще в августе 1993 года работал в Абхазии в качестве военного журналиста. Ему удалось взять интервью у первого президента Владислава Ардзинба, полевых командиров и выпустить документальный фильм, а также серию статей."Время, которое прошло со времен моего тесного общения с журналистами Абхазии – это время целого поколения. За это время пришло много талантливой, образованной молодежи, у них свои идеи, планы, перспективы. Наши союзы должны сделать все, чтобы этот потенциал поддержать во всех отношениях и начинаниях", - сказал он.Обращение в адрес Союза журналистов Абхазии прислал председатель союза журналистов России Владимир Соловьев. Обращение зачитал шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. В тексте отмечено, что Союз журналистов Абхазии – структура, объединяющая лучших представителей абхазской журналистики, гармонично сочетающих проверенные времен традиции и постоянные стремления к использованию новейших профессиональных практик."Союз журналистов Абхазии продолжает планомерно развивать всеобъемлющие связи с российскими журналистами, а также за короткий срок смог стать полноправным членом глобальной семьи международных журналистских союзов. Мы расцениваем это как весомое достижение не только руководства абхазского Союза, но и каждого журналиста, стоящего в его рядах", - отмечалось в тексте поздравления.Тринадцатый съезд Союза журналистов закончился вручением билетов новым членам и переизбранием Руслана Хашиг и его заместителей на руководящие должности.

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