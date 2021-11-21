https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/taliby-zapretili-neskolko-teleperedach-s-uchastiem-zhenschin-1036429263.html

Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

В воскресенье, 21 ноября, в мире отмечают Международный день телевидения. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного).Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком."Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать" - говорится в заявлении ведомства.Кроме того, министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Как сообщил РИА Новости источник в официальной телерадиокомпании парламента Афганистана, талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода войск США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/sudba-yaschika-est-li-buduschee-u-abkhazskogo-i-mirovogo-televideniya-1036426251.html

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