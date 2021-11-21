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В МИД России готовятся к предстоящей встрече Путина и Байдена
В МИД России готовятся к предстоящей встрече Путина и Байдена
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идет основательная подготовка встречи президентов России и США... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идет основательная подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - сказал он.По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, "повестка дня огромна".Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в отношениях России и США есть положительные моменты, имея в виду совместную работу против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и переговоры по стратегической стабильности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/zakharova-zayavila-o-polozhitelnykh-peremenakh-v-otnosheniyakh-rossii-s-ssha-1036419981.html
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В МИД России готовятся к предстоящей встрече Путина и Байдена

14:12 21.11.2021 (обновлено: 14:14 21.11.2021)
© Sputnik / Виталий БелоусовПтицы у здания МИД РФ.
Птицы у здания МИД РФ. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идет основательная подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - сказал он.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, "повестка дня огромна".
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в отношениях России и США есть положительные моменты, имея в виду совместную работу против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и переговоры по стратегической стабильности.
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