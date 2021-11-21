https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/v-rossii-utverdili-prozhitochnyy-minimum-na-2022-god-1036429449.html

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В России утвержден прожиточный минимум на 2022 год, сообщает РИА новости, его величина в целом по России на душу населения составит 12... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В России утвержден прожиточный минимум на 2022 год, сообщает РИА новости, его величина в целом по России на душу населения составит 12 654 рубля.Прожиточный минимум для работающих - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей -12 274 рубля, следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.Соответствующая поправка вместе с двумя другими поправками главы государства была поддержана 19 ноября комитетом Госдумы по бюджету и налогам.На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.Согласно Конституции России, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. В текущем году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, МРОТ - 12 792 рубля в месяц.В конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц. Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/prozhitochnyy-minimum-v-abkhazii-sostavil-bolee-vosmi-tysyach-rubley-1035961164.html

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