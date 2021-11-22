https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/abkhaziya-napravila-na-soglasovanie-v-rossiyu-proekty-dlya-lgotnogo-kreditovaniya-1036442999.html
Абхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования
Абхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования
Предварительный отбор бизнес-планов по второму этапу программы льготного кредитования осуществляет Министерство экономики Абхазии, окончательное утверждение... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T17:16+0300
2021-11-22T17:16+0300
2021-11-22T17:18+0300
в абхазии
экономика
россия
аслан бжания
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_57c1189445eb5294aa83b6377414b3b6.jpg
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В рамках новой программы льготного кредитования бизнес-проектов Абхазия направила на предварительное согласование в Россию проекты на десять миллиардов рублей. Об этом на совещании с президентом заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Как ранее сообщал глава государства по итогам своей поездки в Москву, предположительно, со второго квартала 2022 года начнется реализация второго этапа программы льготного кредитования бизнес-проектов российскими банками. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210208/Proekty-na-12-milliarda-rubley-o-chem-prosyat-uchastniki-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-1031795925.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/biznes-v-gudautskom-rayone-smozhet-uchastvovat-v-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1036269093.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5e6443b9fec1d5492f5e700e18bac8dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, аслан бжания, абхазия
Абхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования
17:16 22.11.2021 (обновлено: 17:18 22.11.2021)
Предварительный отбор бизнес-планов по второму этапу программы льготного кредитования осуществляет Министерство экономики Абхазии, окончательное утверждение осуществляется банками-кредиторами.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
В рамках новой программы льготного кредитования бизнес-проектов Абхазия направила на предварительное согласование в Россию проекты на десять миллиардов рублей. Об этом на совещании с президентом заявила
вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Аслан Бжания поручил подготовить и отобрать еще проекты, поскольку не все пройдут согласование в Москве.
Как ранее сообщал глава государства по итогам своей поездки в Москву, предположительно, со второго квартала 2022 года начнется реализация второго этапа программы льготного кредитования бизнес-проектов российскими банками.
В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.
В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.