https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/abkhaziya-napravila-na-soglasovanie-v-rossiyu-proekty-dlya-lgotnogo-kreditovaniya-1036442999.html

Абхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования

Абхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования

Предварительный отбор бизнес-планов по второму этапу программы льготного кредитования осуществляет Министерство экономики Абхазии, окончательное утверждение... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T17:16+0300

2021-11-22T17:16+0300

2021-11-22T17:18+0300

в абхазии

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В рамках новой программы льготного кредитования бизнес-проектов Абхазия направила на предварительное согласование в Россию проекты на десять миллиардов рублей. Об этом на совещании с президентом заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Как ранее сообщал глава государства по итогам своей поездки в Москву, предположительно, со второго квартала 2022 года начнется реализация второго этапа программы льготного кредитования бизнес-проектов российскими банками. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210208/Proekty-na-12-milliarda-rubley-o-chem-prosyat-uchastniki-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-1031795925.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/biznes-v-gudautskom-rayone-smozhet-uchastvovat-v-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1036269093.html

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экономика, россия, аслан бжания, абхазия