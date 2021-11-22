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Более пяти тысяч человек в Абхазии вакцинировались "Спутником Лайт"
Более пяти тысяч человек в Абхазии вакцинировались "Спутником Лайт"
Всего в Абхазии 11727 вакцинированных российскими препаратами "Спутником V" и "Спутником Лайт". 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-22T12:44+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российской вакциной "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции в Абхазии провакцинировались 5145 человек, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минздрав. Кампания по вакцинации "Спутник V" стартовала 18 ноября. По состоянию на 22 ноября всего привились 82 человека.Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" были доставлены в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.Еще 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих. 16 ноября в Абхазию доставили партию из 6000 доз "Спутник V". Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vaktsinatsiya-preparatom-sputnik-v-nachalas-v-abkhazii-1036393598.html
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вакцинация, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Более пяти тысяч человек в Абхазии вакцинировались "Спутником Лайт"

11:20 22.11.2021 (обновлено: 12:44 22.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевАмпулы с вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции во время выездной вакцинации в Новосибирске.
Ампулы с вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции во время выездной вакцинации в Новосибирске. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Всего в Абхазии 11727 вакцинированных российскими препаратами "Спутником V" и "Спутником Лайт".
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российской вакциной "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции в Абхазии провакцинировались 5145 человек, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что оставшиеся 355 доз препарата будут использованы при ревакцинации граждан.

Кампания по вакцинации "Спутник V" стартовала 18 ноября. По состоянию на 22 ноября всего привились 82 человека.
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
18 ноября, 18:17
Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" были доставлены в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.
Еще 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.
16 ноября в Абхазию доставили партию из 6000 доз "Спутник V". Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.
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