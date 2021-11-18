https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vaktsinatsiya-preparatom-sputnik-v-nachalas-v-abkhazii-1036393598.html

Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии

Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии

Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии будет остановлена. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T18:17+0300

2021-11-18T18:17+0300

2021-11-18T18:21+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава республики. В ходе рабочего совещания с главврачами медучреждений республики глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Он уточнил, что в Пицунде будет открыт дополнительный пункт. Раньше сотрудникам районных больниц приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной.По словам Бутба, теперь препарат в районы будет доставляться большими партиями на несколько дней и будет храниться на местах, так как Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии. За хранением препарата будут следить ответственные лица в круглосуточном режиме. При этом по Сухуму и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде в ежедневном формате. В Минздраве также сообщили, что граждане, не получившие сообщение с логином и паролем для получения QR-кодов, необходимо обратиться в пункт вакцинации, где им выдавался сертификат.Партию из 6000 доз "Спутник V" доставили в Абхазию 16 ноября. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.

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вакцинация от covid-19 в абхазии