Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vaktsinatsiya-preparatom-sputnik-v-nachalas-v-abkhazii-1036393598.html
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии будет остановлена. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T18:17+0300
2021-11-18T18:21+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032440464_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_a935347b6c7b8c67110687a63b558097.jpg
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава республики. В ходе рабочего совещания с главврачами медучреждений республики глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Он уточнил, что в Пицунде будет открыт дополнительный пункт. Раньше сотрудникам районных больниц приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной.По словам Бутба, теперь препарат в районы будет доставляться большими партиями на несколько дней и будет храниться на местах, так как Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии. За хранением препарата будут следить ответственные лица в круглосуточном режиме. При этом по Сухуму и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде в ежедневном формате. В Минздраве также сообщили, что граждане, не получившие сообщение с логином и паролем для получения QR-кодов, необходимо обратиться в пункт вакцинации, где им выдавался сертификат.Партию из 6000 доз "Спутник V" доставили в Абхазию 16 ноября. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/nazvan-preparat-rekomenduemyy-dlya-vaktsinatsii-perebolevshikh-covid-19-1036365470.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/mosch-gibridnogo-immuniteta-kogda-voznikaet-superzaschita-ot-covid-19-1036352365.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032440464_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_1f63b36828b273a52e7e60ab16992393.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в абхазии

Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии

18:17 18.11.2021 (обновлено: 18:21 18.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВакцинация от COVID - 19 в Абхазии
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии будет остановлена.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Крупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
Вчера, 09:25
В ходе рабочего совещания с главврачами медучреждений республики глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Он уточнил, что в Пицунде будет открыт дополнительный пункт.
Раньше сотрудникам районных больниц приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной.
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
Мощь гибридного иммунитета: когда возникает суперзащита от COVID-19
16 ноября, 11:30
По словам Бутба, теперь препарат в районы будет доставляться большими партиями на несколько дней и будет храниться на местах, так как Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии.
За хранением препарата будут следить ответственные лица в круглосуточном режиме.
При этом по Сухуму и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде в ежедневном формате.
Вакцинация препаратом "Спутник лайт" будет остановлена, оставшиеся 500 доз направят на ревакцинацию граждан, привитых ранее "Спутником V".
В Минздраве также сообщили, что граждане, не получившие сообщение с логином и паролем для получения QR-кодов, необходимо обратиться в пункт вакцинации, где им выдавался сертификат.
Партию из 6000 доз "Спутник V" доставили в Абхазию 16 ноября. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:17Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
17:52Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться
17:25Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
17:00Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
16:35Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых
16:04Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами
15:30Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
15:10Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба
14:40Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии
14:08Барателия: в 2021 году рейды по выявлению криптоферм проводились трижды в неделю
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
12:03Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
11:55Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
11:25Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
11:00Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана
10:51Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
10:35Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт