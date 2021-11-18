https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vaktsinatsiya-preparatom-sputnik-v-nachalas-v-abkhazii-1036393598.html
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии будет остановлена. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T18:17+0300
2021-11-18T18:17+0300
2021-11-18T18:21+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава республики. В ходе рабочего совещания с главврачами медучреждений республики глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Он уточнил, что в Пицунде будет открыт дополнительный пункт. Раньше сотрудникам районных больниц приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной.По словам Бутба, теперь препарат в районы будет доставляться большими партиями на несколько дней и будет храниться на местах, так как Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии. За хранением препарата будут следить ответственные лица в круглосуточном режиме. При этом по Сухуму и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде в ежедневном формате. В Минздраве также сообщили, что граждане, не получившие сообщение с логином и паролем для получения QR-кодов, необходимо обратиться в пункт вакцинации, где им выдавался сертификат.Партию из 6000 доз "Спутник V" доставили в Абхазию 16 ноября. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/nazvan-preparat-rekomenduemyy-dlya-vaktsinatsii-perebolevshikh-covid-19-1036365470.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/mosch-gibridnogo-immuniteta-kogda-voznikaet-superzaschita-ot-covid-19-1036352365.html
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вакцинация от covid-19 в абхазии
Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
18:17 18.11.2021 (обновлено: 18:21 18.11.2021)
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии будет остановлена.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
В ходе рабочего совещания с главврачами медучреждений республики глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Он уточнил, что в Пицунде будет открыт дополнительный пункт.
Раньше сотрудникам районных больниц приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной.
По словам Бутба, теперь препарат в районы будет доставляться большими партиями на несколько дней и будет храниться на местах, так как Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии.
За хранением препарата будут следить ответственные лица в круглосуточном режиме.
При этом по Сухуму и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде в ежедневном формате.
Вакцинация препаратом "Спутник лайт" будет остановлена, оставшиеся 500 доз направят на ревакцинацию граждан, привитых ранее "Спутником V".
В Минздраве также сообщили, что граждане, не получившие сообщение с логином и паролем для получения QR-кодов, необходимо обратиться в пункт вакцинации, где им выдавался сертификат.
Партию из 6000 доз "Спутник V" доставили в Абхазию 16 ноября. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики.