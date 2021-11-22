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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/bzhaniya-podpisal-ukaz-ob-uchrezhdenii-posolstva-abkhazii-v-nikaragua-1036437485.html
Бжания подписал указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа
Бжания подписал указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа
Посольство республики будет располагаться в столице Никарагуа - Манагуа. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T13:15+0300
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа, об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа", - говорится в указе.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/abkhaziya-otkroet-posolstvo-v-nikaragua-v-sleduyuschem-godu-1036264186.html
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политика, в мире, абхазия, никарагуа

Бжания подписал указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа

13:15 22.11.2021
© AFP 2021 / ELMER MARTINEZНациональный флаг Никарагуа развевается перед президентским дворцом, известным как "Casa de los Pueblos", в Манагуа
Национальный флаг Никарагуа развевается перед президентским дворцом, известным как Casa de los Pueblos, в Манагуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / ELMER MARTINEZ
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Посольство республики будет располагаться в столице Никарагуа - Манагуа.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа", - говорится в указе.
Страны мира. Никарагуа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году
10 ноября, 10:25
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
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