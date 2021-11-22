https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/bzhaniya-podpisal-ukaz-ob-uchrezhdenii-posolstva-abkhazii-v-nikaragua-1036437485.html

Бжания подписал указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа

Бжания подписал указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа

Посольство республики будет располагаться в столице Никарагуа - Манагуа. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T13:15+0300

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа, об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа", - говорится в указе.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/abkhaziya-otkroet-posolstvo-v-nikaragua-v-sleduyuschem-godu-1036264186.html

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