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Дбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм
Дбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм
В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалюты. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии два дня назад получило списки с примерным указанием мест нахождения майнинг-ферм в Гагре и Гудауте, заявил на совещании с президентом глава МВД Дмитрий Дбар. Об этом пишет агентство Апсныпресс.Аслан Бжания высказал недовольство тем, что после получения списков ведомства не сразу приступили к работе. Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган наладить системную работу по противодействию незаконным подключениям, отслеживать результаты в ежедневном режиме и еженедельно подводить итоги проделанной работы. Президент Аслан Бжания в понедельник 22 ноября провел расширенное совещание с членами правительства, президентской администрацией, руководителями госучреждений и ведомств. Главной темой совещания стал вопрос энергоснабжения страны и собираемости оплаты за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhindzholiya-o-chastykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-v-sukhume-rabotaem-v-rezhime-chs--1036437295.html
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мвд абхазии, дмитрий дбар, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Дбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм

15:51 22.11.2021 (обновлено: 16:11 22.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Майнинг
Майнинг - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалюты.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии два дня назад получило списки с примерным указанием мест нахождения майнинг-ферм в Гагре и Гудауте, заявил на совещании с президентом глава МВД Дмитрий Дбар. Об этом пишет агентство Апсныпресс.
"Группа МВД сформирована. Нам нужна группа Госстандарта и "Черноморэнерго", чтобы мы эффективно, быстро отрабатывали на месте", – сказал Дмитрий Дбар.
Аслан Бжания высказал недовольство тем, что после получения списков ведомства не сразу приступили к работе.
Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
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Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
14:42
Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган наладить системную работу по противодействию незаконным подключениям, отслеживать результаты в ежедневном режиме и еженедельно подводить итоги проделанной работы.
"Наладить системную работу в плане противодействия незаконному подключению к электросетям и добыче криптовалют не удалось. Ее нет. Работа носит спорадический характер", – подчеркнул Бжания.
Президент Аслан Бжания в понедельник 22 ноября провел расширенное совещание с членами правительства, президентской администрацией, руководителями госучреждений и ведомств. Главной темой совещания стал вопрос энергоснабжения страны и собираемости оплаты за электроэнергию.
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