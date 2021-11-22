https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dbar-mvd-poluchilo-spiski-s-primernym-ukazaniem-mest-nakhozhdeniya-kriptoferm-1036441414.html

Дбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм

Дбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм

В Абхазии до марта 2022 года запрещена деятельность по добыче криптовалюты. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T15:51+0300

2021-11-22T15:51+0300

2021-11-22T16:11+0300

в абхазии

мвд абхазии

дмитрий дбар

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии два дня назад получило списки с примерным указанием мест нахождения майнинг-ферм в Гагре и Гудауте, заявил на совещании с президентом глава МВД Дмитрий Дбар. Об этом пишет агентство Апсныпресс.Аслан Бжания высказал недовольство тем, что после получения списков ведомства не сразу приступили к работе. Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган наладить системную работу по противодействию незаконным подключениям, отслеживать результаты в ежедневном режиме и еженедельно подводить итоги проделанной работы. Президент Аслан Бжания в понедельник 22 ноября провел расширенное совещание с членами правительства, президентской администрацией, руководителями госучреждений и ведомств. Главной темой совещания стал вопрос энергоснабжения страны и собираемости оплаты за электроэнергию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhindzholiya-o-chastykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-v-sukhume-rabotaem-v-rezhime-chs--1036437295.html

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мвд абхазии, дмитрий дбар, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия