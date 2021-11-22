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Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
О причинах частых отключений электроэнергии в столице, что предпринимается энергетиками для снижения нагрузок и будет ли ужесточен веер, в эфире радио Sputnik... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T14:42+0300
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Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
Начальник СУЭС в беседе на радио отметил, что нагрузки на электросети в сравнении с предыдущими годами увеличилось в разы, что приводит к частым авариям на линиях электропередач."Похолодание и увеличение нагрузок приводит к перегрузкам. В прошлом году у нас таких перегрузов не было, 90% увеличение нагрузок связано с работой майнинга. Оборудование для добычи криптовалют стоят в домах. По пять штук и более. Недавно была обесточена ферма с 20-25 майнингами. Нагрузка на сети сейчас круглосуточная.Начальник СУЭС отметил, что уже сейчас энергетики работают как при пиковых нагрузках."Мы работаем в режиме ЧС. Только вот за вчерашний день весь технический персонал был на ногах, были обрывы на линиях, возгорания, все это делалась бегом. Через три-четыре дня ожидается похолодание, тогда ситуация усугубится, будет гораздо хуже. Света не будет намного больше часов, чем сейчас", – отметил Джинджолия.Начальник СУЭС напомнил, что ограничения в электроэнергии связаны с тем, чтобы не вывести оборудования из строя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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отключение электричества, майнинг в абхазии, подкасты, аудио

Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС

14:42 22.11.2021
Радио
Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС
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О причинах частых отключений электроэнергии в столице, что предпринимается энергетиками для снижения нагрузок и будет ли ужесточен веер, в эфире радио Sputnik рассказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
Начальник СУЭС в беседе на радио отметил, что нагрузки на электросети в сравнении с предыдущими годами увеличилось в разы, что приводит к частым авариям на линиях электропередач.
"Похолодание и увеличение нагрузок приводит к перегрузкам. В прошлом году у нас таких перегрузов не было, 90% увеличение нагрузок связано с работой майнинга. Оборудование для добычи криптовалют стоят в домах. По пять штук и более. Недавно была обесточена ферма с 20-25 майнингами. Нагрузка на сети сейчас круглосуточная.
Начальник СУЭС отметил, что уже сейчас энергетики работают как при пиковых нагрузках.
"Мы работаем в режиме ЧС. Только вот за вчерашний день весь технический персонал был на ногах, были обрывы на линиях, возгорания, все это делалась бегом. Через три-четыре дня ожидается похолодание, тогда ситуация усугубится, будет гораздо хуже. Света не будет намного больше часов, чем сейчас", – отметил Джинджолия.
Начальник СУЭС напомнил, что ограничения в электроэнергии связаны с тем, чтобы не вывести оборудования из строя.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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