https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhindzholiya-o-chastykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-v-sukhume-rabotaem-v-rezhime-chs--1036437295.html

Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС

Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС

О причинах частых отключений электроэнергии в столице, что предпринимается энергетиками для снижения нагрузок и будет ли ужесточен веер, в эфире радио Sputnik... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T14:42+0300

2021-11-22T14:42+0300

2021-11-22T14:42+0300

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отключение электричества

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Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС Джинджолия о частых отключениях электроэнергии в Сухуме: работаем в режиме ЧС

Начальник СУЭС в беседе на радио отметил, что нагрузки на электросети в сравнении с предыдущими годами увеличилось в разы, что приводит к частым авариям на линиях электропередач."Похолодание и увеличение нагрузок приводит к перегрузкам. В прошлом году у нас таких перегрузов не было, 90% увеличение нагрузок связано с работой майнинга. Оборудование для добычи криптовалют стоят в домах. По пять штук и более. Недавно была обесточена ферма с 20-25 майнингами. Нагрузка на сети сейчас круглосуточная.Начальник СУЭС отметил, что уже сейчас энергетики работают как при пиковых нагрузках."Мы работаем в режиме ЧС. Только вот за вчерашний день весь технический персонал был на ногах, были обрывы на линиях, возгорания, все это делалась бегом. Через три-четыре дня ожидается похолодание, тогда ситуация усугубится, будет гораздо хуже. Света не будет намного больше часов, чем сейчас", – отметил Джинджолия.Начальник СУЭС напомнил, что ограничения в электроэнергии связаны с тем, чтобы не вывести оборудования из строя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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отключение электричества, майнинг в абхазии, подкасты, аудио