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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gazprom-mozhet-prekratit-podachu-gaza-v-moldaviyu-pri-neuplate-eyu-dolgov-1036445846.html
"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов
"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Газпром" уведомил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что с "Молдовагазом" заключили контракт практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом — стопроцентная оплата текущих платежей в срок. По словам Куприянова, Молдавии пошли на встречу из-за ее сложного экономического и финансового положения, руководствуясь стремлением дать ей возможность выплаты долговых обязательств, а также имея в виду "позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием"В свою очередь, Министерство инфраструктуры республики заявило, что не получало уведомления о возможном прекращении поставок.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасят в течение пяти лет с учетом пени.Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/gaz-rasplaty-moldaviyu-smutil-istoricheskiy-dolg-pered-rossiey-1036064572.html
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экономика, молдавия, россия, газпром, газ

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов

20:25 22.11.2021 (обновлено: 20:46 22.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Газпром" уведомил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
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Он пояснил, что с "Молдовагазом" заключили контракт практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом — стопроцентная оплата текущих платежей в срок. По словам Куприянова, Молдавии пошли на встречу из-за ее сложного экономического и финансового положения, руководствуясь стремлением дать ей возможность выплаты долговых обязательств, а также имея в виду "позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием"
"Очередной срок текущих платежей — сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал он.
В свою очередь, Министерство инфраструктуры республики заявило, что не получало уведомления о возможном прекращении поставок.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасят в течение пяти лет с учетом пени.
Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.
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