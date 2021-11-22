https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gazprom-mozhet-prekratit-podachu-gaza-v-moldaviyu-pri-neuplate-eyu-dolgov-1036445846.html

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов

В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T20:25+0300

2021-11-22T20:25+0300

2021-11-22T20:46+0300

экономика

молдавия

россия

газпром

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1035998944_0:75:3375:1973_1920x0_80_0_0_8000b0e57a39323f48731078fcd27a04.jpg

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Газпром" уведомил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что с "Молдовагазом" заключили контракт практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом — стопроцентная оплата текущих платежей в срок. По словам Куприянова, Молдавии пошли на встречу из-за ее сложного экономического и финансового положения, руководствуясь стремлением дать ей возможность выплаты долговых обязательств, а также имея в виду "позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием"В свою очередь, Министерство инфраструктуры республики заявило, что не получало уведомления о возможном прекращении поставок.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасят в течение пяти лет с учетом пени.Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/gaz-rasplaty-moldaviyu-smutil-istoricheskiy-dolg-pered-rossiey-1036064572.html

молдавия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, молдавия, россия, газпром, газ