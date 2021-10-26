https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/gaz-rasplaty-moldaviyu-smutil-istoricheskiy-dolg-pered-rossiey-1036064572.html

Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией

Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией

Переговоры по новому газовому контракту между Россией и Молдавией провалились. Стороны по-разному смотрят на ценообразование. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В Москве готовы предоставить скидку, но требуют расплатиться с долгами. В Кишиневе сомневаются в недоимках. Пока идут споры, в молдавской столице погас Вечный огонь. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.Споры без Вечного огня"Предложение "Газпрома" невыгодно. Цена включает финансовые и нефинансовые условия. В ограниченные сроки от нас требуют погасить исторический долг. Молдавия не согласна платить больше, чем другие государства в регионе", — объяснил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.Российский газ будет поступать в хранилища республики до конца октября. Основные объемы получит ГРЭС в Приднестровье — она обеспечивает электричеством в том числе жителей Румынии и южных регионов Украины. Остановка станции чревата региональным блэкаутом.Конкуренцию российскому гиганту готовы составить Украина, Польша, Румыния и Словакия. Кишинев даже объявил тендер на поставки по цене меньше тысячи долларов за тысячу кубометров. Первым откликнулся Киев. Однако украинцы получают российский газ по реверсу, так что предупредили: цена будет не ниже газпромовской. Такие же условия выдвинул Бухарест.Тем временем в стране ввели чрезвычайное положение. Из-за дефицита газа временно отключили Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Кишиневе. Но после возмущения жителей все-таки вновь зажгли.Отложенный договорСейчас республика получает российский газ по контракту, заключенному в 2008-м. Стоимость голубого топлива частично формируют на основе биржевых цен, частично — на базе нефтяных котировок, как рассказывал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. В среднем Молдавия в прошлом году платила по 148 долларов за тысячу кубометров.Москва готова продлить нынешний договор. Более того, из-за резкого скачка цен "Газпром" предложил Кишиневу 25-процентную скидку от рыночной стоимости. Единственное условие — погасить накопившуюся историческую задолженность Молдавии в размере 709 миллионов долларов. Выплачивать разрешили частями.Но Кишинев не устраивает привязка к биржевым ценам из-за сильного влияния колебаний на мировом рынке. В сентябре тысяча кубометров по этой формуле обошлась в 550 долларов. В октябре — в 800. Если стороны не договорятся, то в ноябре за тот же объем придется платить 1,1 тысячи долларов.Молдавские власти заинтересованы в долгосрочном контракте. Это позволит не закупать дополнительные объемы на спотовом рынке и не зависеть от скачков цен. На днях Чебан встречался в Москве с Козаком, но проблему так и не решили.Дефицит газа в Молдавии превысил 16 миллионов кубических метров. Если в ближайшие недели не прийти к компромиссу, то под ударом окажется вся газовая система страны. Пострадает и Приднестровье.Кроме того, Кишинев оспаривает размеры задолженности. На переговорах "Молдовагаз" планирует поднять вопрос аудита.Прагматика или холодная зимаВ республике ищут политическую подоплеку. Окружение президента Майи Санду обращает внимание: при пророссийском Игоре Додоне вопрос об историческом долге не поднимали. Но сейчас, когда цены стремительно растут, Москва, как считают в Кишиневе, не только завышает стоимость, но хочет еще и получить недоимки. Таким образом, российская сторона якобы преграждает путь Молдавии в ЕС.Россия призывает не искать политику там, где ее нет. "Газпром" — акционерное общество, — заявил представитель компании Сергей Куприянов. — Мы не можем работать в убыток, допустить потерь налоговых выплат в российский бюджет. Есть границы терпения. Молдова сама провоцирует кризис".Еще одна претензия — переговоры непрозрачны. Эксперты отмечают: ни "Молдовагаз", ни "Газпром" не раскрывают стоимость, вокруг которой идет торг."Парадокс в том, что нынешнее проевропейское руководство Молдавии во главе с Санду выступает за прагматичные отношения с Россией. Но едва "Газпром" заговорил о рыночном ценообразовании и прагматике, как Кишинев насупился — мол, у соседей льготы, а у нас рынок. Но Украина и Румыния давно закупают российский газ по мировым ценам. Просто там страны заранее обезопасили себя от нехватки топлива. Кишинев этого не сделал и теперь ищет виноватого", — рассуждает директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.Он уверен: молдавские власти заранее знали, что Россия по новому контракту повысит цену. Неожиданным стало требование выплатить долг. Справиться с двойной нагрузкой сложно.Политолог не видит смысла в переговорах с Украиной или Румынией о реверсе — они не дешевле прямых российских поставок. Но рассчитывает, что стороны выработают взаимовыгодные условия. Иначе холодная зима будет слишком тяжелой для молдаван. И тогда можно не сомневаться — рейтинги новой проевропейской власти обвалятся.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/V-Kremle-perechislili-prichiny-rosta-tsen-na-gaz-v-Evrope-1033365049.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-1035891902.html

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молдавия, россия, газ