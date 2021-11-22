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Гинцбург рассказал, от чего зависит разработка "долгосрочной" вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал, от чего зависит разработка "долгосрочной" вакцины от COVID-19
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V". 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T09:45+0300
2021-11-22T09:45+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Разработка вакцины от коронавируса с действием в пять-десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он добавил, что ученые надеялись, что срок действия "Спутник V" против существующих и последующих штаммов будет не один год и, может, не два года.Ранее в центре Гамалеи сообщали, что снижение эффективности прививки от COVID-19 наступает примерно через полгода, ревакцинация позволяет ее вернуть и даже увеличить.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/serebryanskiy-rasskazal-chto-delat-esli-zabolel-mezhdu-vaktsinatsiyami-sputnik-v---1036406668.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Гинцбург рассказал, от чего зависит разработка "долгосрочной" вакцины от COVID-19
09:45 22.11.2021 (обновлено: 09:59 22.11.2021)
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V".
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Разработка вакцины от коронавируса с действием в пять-десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости
директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что ученые надеялись, что срок действия "Спутник V" против существующих и последующих штаммов будет не один год и, может, не два года.
"Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", – сказал Гинцбург.
Ранее в центре Гамалеи сообщали, что снижение эффективности прививки от COVID-19 наступает примерно через полгода, ревакцинация позволяет ее вернуть и даже увеличить.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".