https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gintsburg-rasskazal-ot-chego-zavisit-razrabotka-dolgosrochnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1036433296.html

Гинцбург рассказал, от чего зависит разработка "долгосрочной" вакцины от COVID-19

Гинцбург рассказал, от чего зависит разработка "долгосрочной" вакцины от COVID-19

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V". 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T09:45+0300

2021-11-22T09:45+0300

2021-11-22T09:59+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Разработка вакцины от коронавируса с действием в пять-десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он добавил, что ученые надеялись, что срок действия "Спутник V" против существующих и последующих штаммов будет не один год и, может, не два года.Ранее в центре Гамалеи сообщали, что снижение эффективности прививки от COVID-19 наступает примерно через полгода, ревакцинация позволяет ее вернуть и даже увеличить.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/serebryanskiy-rasskazal-chto-delat-esli-zabolel-mezhdu-vaktsinatsiyami-sputnik-v---1036406668.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19