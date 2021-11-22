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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html
Озган назвала объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии
Озган назвала объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии
В 2020 году населению было отпущено электроэнергии на 700 миллионов рублей, при этом собрано было только 200 миллионов. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T16:15+0300
2021-11-22T16:49+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии практически по всем районам составляет 1,7 миллиона киловатт-часов, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании с президентом Асланом Бжания. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".Она отметила, что мероприятия, которые проводились МВД и СГБ в летний период, привели к снижению среднесуточных показателей потребления электроэнергии на один миллион киловатт-часов в июле, августа и сентябре. По ее словам, ситуация значительно ухудшилась в октябре. В ходе совещания президент также поднял вопрос собираемости платежей за электроэнергию.Отмечается, что в 2020 году населению было отпущено электроэнергии на 700 миллионов рублей, при этом собрано было только 200 миллионов. Озган рассказала, что ведомство совместно с "Черноморэнерго" практиковало отключение электроэнергии неплательщикам в селах, но это не дало должного результата. Глава Минэка предложила для увеличения собираемости обнародовать в районах списки должников.В качестве одной из мер по улучшению собираемости платежей президент поручил главам всех министерств и ведомств организовать и отслеживать оплату за электроэнергию среди своих сотрудников. Президент также поручил до конца года закрыть задолженность за электроэнергию бюджетных организаций и предприятий. Главе Администрации президента было поручено провести работу на местах, еженедельно выезжать в районы, собирать в наиболее проблемных по оплате селах актив и проводить встречи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Озган назвала объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии

16:15 22.11.2021 (обновлено: 16:49 22.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукДиспетчерская черноморэнерго
Диспетчерская черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2020 году населению было отпущено электроэнергии на 700 миллионов рублей, при этом собрано было только 200 миллионов.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии практически по всем районам составляет 1,7 миллиона киловатт-часов, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании с президентом Асланом Бжания. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".
Она отметила, что мероприятия, которые проводились МВД и СГБ в летний период, привели к снижению среднесуточных показателей потребления электроэнергии на один миллион киловатт-часов в июле, августа и сентябре. По ее словам, ситуация значительно ухудшилась в октябре.
"Правительство осуществляло и дальше будет осуществлять координацию этой работы. Каждое ведомство в своем направлении эту работу проводит", – сказала Озган.
В ходе совещания президент также поднял вопрос собираемости платежей за электроэнергию.
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Отмечается, что в 2020 году населению было отпущено электроэнергии на 700 миллионов рублей, при этом собрано было только 200 миллионов.
Озган рассказала, что ведомство совместно с "Черноморэнерго" практиковало отключение электроэнергии неплательщикам в селах, но это не дало должного результата.
Глава Минэка предложила для увеличения собираемости обнародовать в районах списки должников.
"Пусть люди знают списки должников. Я считаю, что это не закрытая информация, которая кого-то может дискредитировать, но, по крайней мере, люди будут понимать, почему они страдают, в том числе", – сказала Озган.
В качестве одной из мер по улучшению собираемости платежей президент поручил главам всех министерств и ведомств организовать и отслеживать оплату за электроэнергию среди своих сотрудников.
Президент также поручил до конца года закрыть задолженность за электроэнергию бюджетных организаций и предприятий.
Главе Администрации президента было поручено провести работу на местах, еженедельно выезжать в районы, собирать в наиболее проблемных по оплате селах актив и проводить встречи.
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