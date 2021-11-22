https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-noyabrya-1036437845.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T14:15+0300
2021-11-22T14:15+0300
2021-11-22T14:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Во вторник, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, к вечеру возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Во вторник, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, к вечеру возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.