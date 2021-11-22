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Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T08:45+0300
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российские военные в Сирии начали патрулирование границы между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктора Кудинова.Он отметил, что на этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Кроме того, по словам Кудинова, там могут находиться спящие ячейки ИГ*, а также возможны нарушения сирийских законов.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/zakharova-prizvala-ssha-k-prakticheskim-shagam-dlya-nalazhivaniya-otnosheniy-s-rossiey-1036235834.html
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политика, в мире, россия, сша, сирия

Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

08:45 22.11.2021
© Sputnik / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Манбиджа в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Манбиджа в Сирии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российские военные в Сирии начали патрулирование границы между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктора Кудинова.
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Он отметил, что на этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Кроме того, по словам Кудинова, там могут находиться спящие ячейки ИГ*, а также возможны нарушения сирийских законов.
Основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил, пояснил представитель ЦПВС. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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