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Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост главы МИД Абхазии
Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост главы МИД Абхазии
Инал Ардзинба был назначен на должность министра иностранных дел Абхазии 17 ноября. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание в адрес Инала Ардзинба в связи с назначением на пост главы МИД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Указ о назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел Абхазии подписал президент Аслан Бжания 17 ноября. На этом посту Ардзинба сменил Даура Кове, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/inal-ardzinba-nazval-glavnye-napravleniya-vneshney-politiki-abkhazii-1036412910.html
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сергей лавров, россия, мид абхазии, инал ардзинба

Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост главы МИД Абхазии

09:15 22.11.2021 (обновлено: 09:54 22.11.2021)
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров прибыл с визитом в Пакистан
Глава МИД РФ С. Лавров прибыл с визитом в Пакистан - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Foto / МИД РФ
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Инал Ардзинба был назначен на должность министра иностранных дел Абхазии 17 ноября.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание в адрес Инала Ардзинба в связи с назначением на пост главы МИД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Перед республикой стоят важные задачи по укреплению ее международных позиций, упрочению региональной стабильности и безопасности. Российская сторона продолжит оказание всемерного содействия в достижении этих целей", – говорится в поздравлении.

Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
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Инал Ардзинба назвал главные направления внешней политики Абхазии
19 ноября, 22:46
Указ о назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел Абхазии подписал президент Аслан Бжания 17 ноября. На этом посту Ардзинба сменил Даура Кове, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года.
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