https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sergey-lavrov-pozdravil-inala-ardzinba-s-naznacheniem-na-post-glavy-mid-abkhazii-1036433465.html

Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост главы МИД Абхазии

Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост главы МИД Абхазии

Инал Ардзинба был назначен на должность министра иностранных дел Абхазии 17 ноября. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T09:15+0300

2021-11-22T09:15+0300

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в абхазии

сергей лавров

россия

мид абхазии

инал ардзинба

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание в адрес Инала Ардзинба в связи с назначением на пост главы МИД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Указ о назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел Абхазии подписал президент Аслан Бжания 17 ноября. На этом посту Ардзинба сменил Даура Кове, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/inal-ardzinba-nazval-glavnye-napravleniya-vneshney-politiki-abkhazii-1036412910.html

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сергей лавров, россия, мид абхазии, инал ардзинба