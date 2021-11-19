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https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/inal-ardzinba-nazval-glavnye-napravleniya-vneshney-politiki-abkhazii-1036412910.html
Инал Ардзинба назвал главные направления внешней политики Абхазии
Инал Ардзинба назвал главные направления внешней политики Абхазии
Указом президента Абхазии 17 ноября министром иностранных дел Абхазии был назначен Инал Ардзинба. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T22:46+0300
2021-11-19T22:46+0300
в абхазии
политика
мид абхазии
инал ардзинба
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СУХУМ, 19 нояб - Sputnik. Одним из главных направлений внешней политики Абхазии министр иностранных дел республики Инал Ардзинба назвал всеобъемлющее укрепление отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.По его словам, несмотря на то, что между двумя странами уже подписано более 200 соглашений и отношения базируются на "очень прочном фундаменте”, в этом направлении "есть куда двигаться".Глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость восстанавливать материальную инфраструктуру и экономический потенциал Абхазии. Однако необходимых для этого денежных средств в республике не хватает. Выход, по мнению Ардзинба, в привлечении инвестиций."Президент Республики Абхазия Аслан Бжания прикладывает максимум усилий для того, чтобы эти задачи решались и для того, чтобы у нашей страны были ресурсы для развития, что самое главное сегодня в этом меняющемся мире, в XXI веке. Это приоритет. Еще очень важный приоритет - развитие межрегионального сотрудничества с регионами Российской Федерации. Здесь тоже можно активно развивать деятельность по вложению инвестиций, планируется проведение инвестфорумов по Абхазии для того, чтобы привлекать инвестиции и создавать благоприятный инвестиционный имидж для нашей республики”, - поделился планами министр.Инал Ардзинба подчеркнул и важность наращивания контактов с другими странами, которые признали Абхазию. Он положительно оценил развитие отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой, где “активно работает посольство, развиваются контакты в сфере политики, бизнеса, общественной деятельности”. То же самое и в Венесуэле, и Никарагуа. Как отметил глава МИД республики, в первом полугодии 2022 года в Никарагуа откроется посольство Абхазии.В то же время необходимо работать со странами, пока еще не признавшими Абхазию, считает Инал Ардзинба. И для этого, уверен политик, необходимо создать "правильный информационный фон".Международное положение, в частности, ситуацию в Черноморском регионе новый министр оценил, как напряженную.Женевские дискуссий, по словам Ардзинба, остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство."В связи с этим наш четкий приоритет тоже понятен - признание суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это очевидно сложный путь, понятно, что не быстрый. Понятно, что будут препятствия, понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении. Аҧсуаа ишырҳәо еиҧш, акыр зычҳаз - акыр ибеит (Абхазы считают, что если человек терпеливо выдержит тяготы, то ему за это воздастся - прим.)Инал Ардзинба был представлен коллективу Министерства иностранных дел Абхазии в четверг 18 ноября. Новый глава дипведомства отметил, что уже познакомился с коллективом, намечены основные задачи. На данный момент формулируется общая дорожная карта с основными направлениями, которыми будет заниматься МИД. Такой подход, по мнению Ардзинба, позволит добиваться результатов на внешнеполитическом поле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezident-predstavil-novogo-glavu-mid-abkhazii-kollektivu-1036380219.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/abkhaziya-otkroet-posolstvo-v-nikaragua-v-sleduyuschem-godu-1036264186.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/sopredsedateli-zhenevskikh-diskussiy-proveli-vstrechi-v-sukhume-1036372261.html
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политика, мид абхазии, инал ардзинба

Инал Ардзинба назвал главные направления внешней политики Абхазии

22:46 19.11.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловИнал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Указом президента Абхазии 17 ноября министром иностранных дел Абхазии был назначен Инал Ардзинба.
СУХУМ, 19 нояб - Sputnik. Одним из главных направлений внешней политики Абхазии министр иностранных дел республики Инал Ардзинба назвал всеобъемлющее укрепление отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.
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По его словам, несмотря на то, что между двумя странами уже подписано более 200 соглашений и отношения базируются на "очень прочном фундаменте”, в этом направлении "есть куда двигаться".
"Это серьезная договорно-правовая база, она включает, безусловно, два основных больших соглашения - Договор 2008 года и Договор 2014 года, который как раз предполагает координацию во внешней политике, он предполагает содействие участию Республики Абхазия в международных интеграционных группировках на постсоветском пространстве, создание общего пространства обороны и безопасности и естественно содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Это, безусловно, самые важные, сложные, болезненные вопросы", - считает Ардзинба.
Глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость восстанавливать материальную инфраструктуру и экономический потенциал Абхазии. Однако необходимых для этого денежных средств в республике не хватает. Выход, по мнению Ардзинба, в привлечении инвестиций.
"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания прикладывает максимум усилий для того, чтобы эти задачи решались и для того, чтобы у нашей страны были ресурсы для развития, что самое главное сегодня в этом меняющемся мире, в XXI веке. Это приоритет. Еще очень важный приоритет - развитие межрегионального сотрудничества с регионами Российской Федерации. Здесь тоже можно активно развивать деятельность по вложению инвестиций, планируется проведение инвестфорумов по Абхазии для того, чтобы привлекать инвестиции и создавать благоприятный инвестиционный имидж для нашей республики”, - поделился планами министр.
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Инал Ардзинба подчеркнул и важность наращивания контактов с другими странами, которые признали Абхазию. Он положительно оценил развитие отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой, где “активно работает посольство, развиваются контакты в сфере политики, бизнеса, общественной деятельности”. То же самое и в Венесуэле, и Никарагуа. Как отметил глава МИД республики, в первом полугодии 2022 года в Никарагуа откроется посольство Абхазии.
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В то же время необходимо работать со странами, пока еще не признавшими Абхазию, считает Инал Ардзинба. И для этого, уверен политик, необходимо создать "правильный информационный фон".
Международное положение, в частности, ситуацию в Черноморском регионе новый министр оценил, как напряженную.
"Безусловно, совместные военные учения Соединенных штатов, Украины и Грузии в Черном море не способствуют укреплению архитектуры безопасности в регионе и, конечно, эту ситуацию необходимо отслеживать, как и нужно отслеживать развитие ситуации в Грузии. Она тоже активно развивается. Мы исходим из того, что признание суверенитета Абхазии, развитие нормальных отношений - приоритет”, - подчеркнул он.
Женевские дискуссий, по словам Ардзинба, остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство.
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"В связи с этим наш четкий приоритет тоже понятен - признание суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это очевидно сложный путь, понятно, что не быстрый. Понятно, что будут препятствия, понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении. Аҧсуаа ишырҳәо еиҧш, акыр зычҳаз - акыр ибеит (Абхазы считают, что если человек терпеливо выдержит тяготы, то ему за это воздастся - прим.)
Инал Ардзинба был представлен коллективу Министерства иностранных дел Абхазии в четверг 18 ноября. Новый глава дипведомства отметил, что уже познакомился с коллективом, намечены основные задачи. На данный момент формулируется общая дорожная карта с основными направлениями, которыми будет заниматься МИД. Такой подход, по мнению Ардзинба, позволит добиваться результатов на внешнеполитическом поле.
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