https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/turpotok-na-kurorte-roza-khutor-snizilsya-v-2021-godu-iz-za-pravil-zaseleniya-v-oteli-sochi-1036436540.html
Турпоток на курорте "Роза Хутор" снизился в 2021 году из-за правил заселения в отели Сочи
Турпоток на курорте "Роза Хутор" снизился в 2021 году из-за правил заселения в отели Сочи
В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T11:55+0300
2021-11-22T11:55+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку для переболевших ковидом. При отсутствии этих документов туристам необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель курорта.В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза Хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч отдыхающих. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.За последние сутки в Сочи зафиксировано 132 новых случая коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/ryad-antikovidnykh-mer-prodlili-v-krasnodarskom-krae-1036190719.html
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, туристы, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
Турпоток на курорте "Роза Хутор" снизился в 2021 году из-за правил заселения в отели Сочи
11:55 22.11.2021 (обновлено: 12:02 22.11.2021)
В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik
. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает
пресс-служба курорта "Роза Хутор".
"В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", – заявил гендиректор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.
Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку для переболевших ковидом. При отсутствии этих документов туристам необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель курорта.
В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза Хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч отдыхающих. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.
За последние сутки в Сочи зафиксировано 132 новых случая коронавируса.