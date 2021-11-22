https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/turpotok-na-kurorte-roza-khutor-snizilsya-v-2021-godu-iz-za-pravil-zaseleniya-v-oteli-sochi-1036436540.html

Турпоток на курорте "Роза Хутор" снизился в 2021 году из-за правил заселения в отели Сочи

Турпоток на курорте "Роза Хутор" снизился в 2021 году из-за правил заселения в отели Сочи

В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T11:55+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку для переболевших ковидом. При отсутствии этих документов туристам необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель курорта.В целом за летний сезон 2021 года горный курорт "Роза Хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч отдыхающих. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.За последние сутки в Сочи зафиксировано 132 новых случая коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/ryad-antikovidnykh-mer-prodlili-v-krasnodarskom-krae-1036190719.html

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сочи, туристы, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19