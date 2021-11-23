https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/ankvab-poruchil-pristupit-k-rabote-nad-smetnoy-dokumentatsiey-vosstanovleniya-muzeya-lakoba-1036455211.html

Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба

Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба

Александр Анкваб провел совещание с министром культуры Гудисой Агрба и гендиректором Госкомпании "Абхазстрой" Русланом Тванба по вопросам ремонта здания... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T15:25+0300

2021-11-23T15:25+0300

2021-11-23T16:15+0300

в абхазии

культура

нестор лакоба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102893/40/1028934092_0:201:2000:1326_1920x0_80_0_0_54d97fd4b315b14c8f6cded887611bb3.jpg

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея Нестора Лакоба, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования. Об этом сообщается на сайте Кабмина. По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба и жертв политических репрессий.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/muzey-nestora-lakoba-vosstanovyat-v-abkhazii-1036445977.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, нестор лакоба