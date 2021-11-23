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Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
Александр Анкваб провел совещание с министром культуры Гудисой Агрба и гендиректором Госкомпании "Абхазстрой" Русланом Тванба по вопросам ремонта здания... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T15:25+0300
2021-11-23T16:15+0300
в абхазии
культура
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея Нестора Лакоба, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования. Об этом сообщается на сайте Кабмина. По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба и жертв политических репрессий.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/muzey-nestora-lakoba-vosstanovyat-v-abkhazii-1036445977.html
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культура, нестор лакоба

Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба

15:25 23.11.2021 (обновлено: 16:15 23.11.2021)
© Foto / музей Нестора ЛакобаСария и Нестор Лакоба
Сария и Нестор Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Foto / музей Нестора Лакоба
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Александр Анкваб провел совещание с министром культуры Гудисой Агрба и гендиректором Госкомпании "Абхазстрой" Русланом Тванба по вопросам ремонта здания госучреждения "Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба".
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея Нестора Лакоба, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Нестор Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
В Абхазии
Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
08:45
По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба и жертв политических репрессий.

Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 году к 90-летию Лакоба. Музей проработал до августа 1992 года.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
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