https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/ankvab-poruchil-pristupit-k-rabote-nad-smetnoy-dokumentatsiey-vosstanovleniya-muzeya-lakoba-1036455211.html
Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
Александр Анкваб провел совещание с министром культуры Гудисой Агрба и гендиректором Госкомпании "Абхазстрой" Русланом Тванба по вопросам ремонта здания... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T15:25+0300
2021-11-23T15:25+0300
2021-11-23T16:15+0300
в абхазии
культура
нестор лакоба
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея Нестора Лакоба, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования. Об этом сообщается на сайте Кабмина. По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба и жертв политических репрессий.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/muzey-nestora-lakoba-vosstanovyat-v-abkhazii-1036445977.html
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культура, нестор лакоба
Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
15:25 23.11.2021 (обновлено: 16:15 23.11.2021)
Александр Анкваб провел совещание с министром культуры Гудисой Агрба и гендиректором Госкомпании "Абхазстрой" Русланом Тванба по вопросам ремонта здания госучреждения "Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба".
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея Нестора Лакоба, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования. Об этом сообщается на сайте
Кабмина.
По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба и жертв политических репрессий.
Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 году к 90-летию Лакоба. Музей проработал до августа 1992 года.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.