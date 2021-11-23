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Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
За всю пандемию в России зарегистрировано 9 400 835 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T11:50+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Четвертая волна коронавируса в России отступает, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.Глава лаборатории Андрей Исаев заявил, что главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализовПо подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов.Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России

11:50 23.11.2021 (обновлено: 11:56 23.11.2021)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКраевая клиническая больница Краснодара
Краевая клиническая больница Краснодара - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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За всю пандемию в России зарегистрировано 9 400 835 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Четвертая волна коронавируса в России отступает, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
Глава лаборатории Андрей Исаев заявил, что главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов
Жемчугов - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
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По подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов.
"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", — добавил со своей стороны молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител.
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