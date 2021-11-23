https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/eksperty-zayavili-o-zavershenii-chetvertoy-volny-covid-19-v-rossii-1036451594.html

Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России

За всю пандемию в России зарегистрировано 9 400 835 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T11:50+0300

2021-11-23T11:50+0300

2021-11-23T11:56+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Четвертая волна коронавируса в России отступает, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.Глава лаборатории Андрей Исаев заявил, что главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализовПо подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб упало до шести процентов, хотя ранее этот показатель составлял 11 процентов.Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 в России завершится, когда у 70-75 процентов населения выработается нужное количество антител.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/zhemchugov-o-letalnosti-ot-koronavirusa-est-prorekha-v-diagnostike-1036388648.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19