https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/enver-bzagua-provedet-vtoroy-reytingovyy-boy-v-moskve-1036451286.html

Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве

Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве

Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена начнется в 23:00 26 ноября на телеканале "Рен-ТВ". 23.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы.На сегодняшний день Энвер Бзагуа находится на 623 позиции в мировом рейтинге, победа в предстоящем бою позволит ему подняться в таблице, говорит Карди-оглы."Бой будет состоять из шести раундов по три минуты. Встреча Энвера Бзагуа, которая должна была состояться в Уфе 11 октября была отменена из-за пандемии, сейчас ограничения сняли, но зрителей будет мало", – сообщил он.В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Dolgiy-put-domoy-kak-Enver-Bzagua-vernulsya-na-rodinu--1032811088.html

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