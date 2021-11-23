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Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена начнется в 23:00 26 ноября на телеканале "Рен-ТВ". 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T11:20+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы.На сегодняшний день Энвер Бзагуа находится на 623 позиции в мировом рейтинге, победа в предстоящем бою позволит ему подняться в таблице, говорит Карди-оглы."Бой будет состоять из шести раундов по три минуты. Встреча Энвера Бзагуа, которая должна была состояться в Уфе 11 октября была отменена из-за пандемии, сейчас ограничения сняли, но зрителей будет мало", – сообщил он.В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Dolgiy-put-domoy-kak-Enver-Bzagua-vernulsya-na-rodinu--1032811088.html
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спорт, россия, бокс
Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
11:20 23.11.2021 (обновлено: 11:59 23.11.2021)
Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена начнется в 23:00 26 ноября на телеканале "Рен-ТВ".
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы.
"Завтра мы вылетаем в Москву, 25 числа у нас официальное взвешивание. Соперник Энвера из Челябинска Артем Вычкин, это достаточно опытный спортсмен, на бой с которым наш боксер серьезно настраивается", – подчеркнул он.
На сегодняшний день Энвер Бзагуа находится на 623 позиции в мировом рейтинге, победа в предстоящем бою позволит ему подняться в таблице, говорит Карди-оглы.
"Бой будет состоять из шести раундов по три минуты. Встреча Энвера Бзагуа, которая должна была состояться в Уфе 11 октября была отменена из-за пандемии, сейчас ограничения сняли, но зрителей будет мало", – сообщил он.
В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.