https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kabmin-abkhazii-ustanovil-novye-predelnye-roznichnye-tsena-na-khleb-1036459502.html
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб
В последний раз цена на хлеб в Абхазии повышалась в 2019 году. Тогда с 20,5 рубля хлеб подорожал до 24 рублей. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T21:59+0300
2021-11-23T21:59+0300
2021-11-23T21:59+0300
в абхазии
хлеб
кабмин абхазии
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на хлеб. Кабмин устанавливает цены в соответствии с законом "О государственном регулировании цен".Согласно постановлению, максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составляют: При этом предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, устанавливается в размере 15%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bezvykhodnaya-situatsiya-proizvoditeli-khleba-v-abkhazii-obyasnili-neobkhodimost-podnyatiya-tsen-1036403997.html
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хлеб, кабмин абхазии
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб
В последний раз цена на хлеб в Абхазии повышалась в 2019 году. Тогда с 20,5 рубля хлеб подорожал до 24 рублей.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на хлеб.
Кабмин устанавливает цены в соответствии с законом "О государственном регулировании цен".
Согласно постановлению, максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составляют:
хлеб из муки высшего сорта: 1 килограмм - 46 рублей, 0,6 килограмм - 28 рублей,
хлеб из муки второго сорта: 1 килограмм - 41 рубль, 0,6 килограмм - 25 рублей.
При этом предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, устанавливается в размере 15%.