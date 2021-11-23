https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kabmin-abkhazii-ustanovil-novye-predelnye-roznichnye-tsena-na-khleb-1036459502.html

Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб

Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб

В последний раз цена на хлеб в Абхазии повышалась в 2019 году. Тогда с 20,5 рубля хлеб подорожал до 24 рублей. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

хлеб

кабмин абхазии

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на хлеб. Кабмин устанавливает цены в соответствии с законом "О государственном регулировании цен".Согласно постановлению, максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составляют: При этом предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, устанавливается в размере 15%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bezvykhodnaya-situatsiya-proizvoditeli-khleba-v-abkhazii-obyasnili-neobkhodimost-podnyatiya-tsen-1036403997.html

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хлеб, кабмин абхазии