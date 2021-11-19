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Безвыходная ситуация: производители хлеба в Абхазии объяснили необходимость поднятия цен
Безвыходная ситуация: производители хлеба в Абхазии объяснили необходимость поднятия цен
17 ноября в эфире Абхазского телевидения производители хлеба обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб из-за подорожания сырья... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T18:25+0300
2021-11-19T19:50+0300
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Предложенная производителями цена на хлеб – минимальная стоимость, при которой государственное предприятие может прожить, рассказала в интервью радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.По ее словам, проблема с ценообразованием на хлеб возникает каждые полтора-два года, но государство всегда делает из этого "политику"."Хлеб никогда не был прибыльным производством, потому что это была политика. Но в советское время государство могло дотировать предприятия хлебной промышленности. А готово ли наше государство сегодня дотировать, чтобы позиционировать себя теми, кто заботится о благосостоянии нашего народа? Пусть нам хотя бы не отключают электричество или сделают льготы по горюче-смазочным материалам", – сказала она.Чантурия рассказала, что в связи с недавним повышением цен на бензин, подорожали транспортные расходы и повысились цены на продукты – муку, дрожжи, соль, растительное масло, сахар, которые завозятся в Абхазию из России.Кроме того, по словам Чантурия, у крупных холдингов повышается стоимость зерна. В год Абхазия потребляет две тысячи тонн муки, для этого нужно 30 000 тонн зерна, объяснила она."Нужно покупать это зерно у местных фермеров, построить небольшое производство или закупить такое количества зерна, которые хватило бы хотя бы на год. Так как они (правительство - ред.) не могут это сделать, и мы зависим от цен крупных российских холдингов, то мы должны идти в ногу с ними", – добавила Чантурия.Член Гильдии хлебопекарей также подчеркнула, что из-за перепадов света портится качество хлеба.По мнению Чантурия, государство долгое время сдерживало повышение цены на хлеб за счет мелких частных предприятий, а о крупных государственных компаниях, в которые вложены большие суммы, никто не думает.Однако владелец частного предприятия по производству хлеба Инесса Ахуба рассказала в интервью радио Sputnik, что испытывает те же проблемы. По ее словам, если в октябре мешок муки стоил 1150-1200 рублей, то сейчас его покупают за 1430 рублей."Кроме того, из-за веерных отключений света бывает хлеб некачественный, не успеваем вовремя сделать, тесто поднимается не так, как должно и количество хлеба меньше", - сказала она.В последний раз цена на хлеб в Абхазии повышалась в 2019 году. Тогда с 20,5 рубля хлеб подорожал до 24 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/tsena-na-khleb-v-abkhazii-mozhet-povysitsya-do-28-rubley-za-bukhanku-1036378822.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html
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экономика, общество, бизнес, хлеб, абхазия

Безвыходная ситуация: производители хлеба в Абхазии объяснили необходимость поднятия цен

18:25 19.11.2021 (обновлено: 19:50 19.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПроверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору
Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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17 ноября в эфире Абхазского телевидения производители хлеба обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб из-за подорожания сырья, производства и транспортировки хлеба.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Предложенная производителями цена на хлеб – минимальная стоимость, при которой государственное предприятие может прожить, рассказала в интервью радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.
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По ее словам, проблема с ценообразованием на хлеб возникает каждые полтора-два года, но государство всегда делает из этого "политику".
"Хлеб никогда не был прибыльным производством, потому что это была политика. Но в советское время государство могло дотировать предприятия хлебной промышленности. А готово ли наше государство сегодня дотировать, чтобы позиционировать себя теми, кто заботится о благосостоянии нашего народа? Пусть нам хотя бы не отключают электричество или сделают льготы по горюче-смазочным материалам", – сказала она.
Чантурия рассказала, что в связи с недавним повышением цен на бензин, подорожали транспортные расходы и повысились цены на продукты – муку, дрожжи, соль, растительное масло, сахар, которые завозятся в Абхазию из России.
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Кроме того, по словам Чантурия, у крупных холдингов повышается стоимость зерна. В год Абхазия потребляет две тысячи тонн муки, для этого нужно 30 000 тонн зерна, объяснила она.
"Нужно покупать это зерно у местных фермеров, построить небольшое производство или закупить такое количества зерна, которые хватило бы хотя бы на год. Так как они (правительство - ред.) не могут это сделать, и мы зависим от цен крупных российских холдингов, то мы должны идти в ногу с ними", – добавила Чантурия.
Член Гильдии хлебопекарей также подчеркнула, что из-за перепадов света портится качество хлеба.
"Когда нам говорят, что у нас электричество стоит меньше, мне смешно, потому что в России крупные холдинги работают на газе, а он в разы дешевле. Хлеб, который выпекается 30 минут, у нас выпекается 40-50 минут. Отсюда расходы электричества, воды и всех составляющих больше. От перепада электроэнергии в сутки у меня сгорают два тэна, один тэн стоит 2000 рублей. Я не знаю, как это объяснить правительству", – сказала она.
По мнению Чантурия, государство долгое время сдерживало повышение цены на хлеб за счет мелких частных предприятий, а о крупных государственных компаниях, в которые вложены большие суммы, никто не думает.
Однако владелец частного предприятия по производству хлеба Инесса Ахуба рассказала в интервью радио Sputnik, что испытывает те же проблемы. По ее словам, если в октябре мешок муки стоил 1150-1200 рублей, то сейчас его покупают за 1430 рублей.
"Кроме того, из-за веерных отключений света бывает хлеб некачественный, не успеваем вовремя сделать, тесто поднимается не так, как должно и количество хлеба меньше", - сказала она.
В последний раз цена на хлеб в Абхазии повышалась в 2019 году. Тогда с 20,5 рубля хлеб подорожал до 24 рублей.
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