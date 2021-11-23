Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-noyabrya-1036452008.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождением холодного атмосферного фронта. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T14:45+0300
2021-11-23T14:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdd10c765053d71e7a5dbc26642e2da3.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В среду, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52008b186f9d7f056986d96f6c7956cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября

14:45 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождением холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В среду, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:55Код на выезд: как и зачем в Абхазии делают сертификаты о вакцинации
16:30Microsoft обещает улучшить Windows 11
16:05Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты
15:25Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
14:57Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста
14:45Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
14:15Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
13:45Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути
12:50Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
11:50Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
11:20Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
11:20Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
10:20Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая
09:45Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
09:15Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
08:45Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Вчера"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов
Вчера"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
ВчераГлава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума