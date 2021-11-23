https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-noyabrya-1036452008.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождением холодного атмосферного фронта. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T14:45+0300
2021-11-23T14:45+0300
2021-11-23T14:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdd10c765053d71e7a5dbc26642e2da3.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В среду, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036306180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52008b186f9d7f056986d96f6c7956cb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождением холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В среду, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.