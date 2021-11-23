https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-noyabrya-1036452008.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождением холодного атмосферного фронта. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T14:45+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В среду, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии