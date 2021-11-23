https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/rossiyskie-sapery-razminiruyut-zakrytyy-aeroport-sukhuma-1036448919.html
Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T09:15+0300
2021-11-23T09:15+0300
2021-11-23T09:58+0300
в абхазии
саперы
юво
сухумский аэропорт
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.Отмечается, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Они приступят к очистке территории от боеприпасов после подготовительных мероприятий. Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190731/Istoriya-vzleta-kak-segodnya-vyglyadit-aeroport-Sukhum-1028071055.html
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саперы, юво, сухумский аэропорт
Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
09:15 23.11.2021 (обновлено: 09:58 23.11.2021)
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Они приступят к очистке территории от боеприпасов после подготовительных мероприятий.
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.