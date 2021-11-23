Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/rossiyskie-sapery-razminiruyut-zakrytyy-aeroport-sukhuma-1036448919.html
Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T09:15+0300
2021-11-23T09:58+0300
в абхазии
саперы
юво
сухумский аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5185a62a7ea12c456de31f023e2cb10c.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.Отмечается, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Они приступят к очистке территории от боеприпасов после подготовительных мероприятий. Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190731/Istoriya-vzleta-kak-segodnya-vyglyadit-aeroport-Sukhum-1028071055.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_0cd646ac8bf616a4dee2aa76f1b7ee24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саперы, юво, сухумский аэропорт

Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума

09:15 23.11.2021 (обновлено: 09:58 23.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.
Новый Блок - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
Радио
Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики
18 октября, 12:52
Отмечается, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Они приступят к очистке территории от боеприпасов после подготовительных мероприятий.
История взлета: как сегодня выглядит аэропорт Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2019
В Абхазии
История взлета: как сегодня выглядит аэропорт "Сухум"
31 июля 2019, 11:50
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:57Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
11:50Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
11:20Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
10:20Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая
09:45Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
09:15Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
08:45Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Вчера"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов
Вчера"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
ВчераГлава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума
Вчера"Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу
ВчераУголовное дело возбуждено по факту покушения на милиционеров в Гагре
ВчераСанврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
ВчераНачата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме
ВчераПобедный путь "Динамо": абхазскому футбольному клубу 94 года
ВчераАбхазия направила на согласование в Россию проекты для льготного кредитования
ВчераТакие обстоятельства: Логуа о поездке в Турцию и встрече в парламенте
ВчераОзган назвала объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии
ВчераДбар: МВД получило списки с примерным указанием мест нахождения криптоферм