https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/rossiyskie-sapery-razminiruyut-zakrytyy-aeroport-sukhuma-1036448919.html

Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума

Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T09:15+0300

2021-11-23T09:15+0300

2021-11-23T09:58+0300

в абхазии

саперы

юво

сухумский аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5185a62a7ea12c456de31f023e2cb10c.jpg

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.Отмечается, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии. Они приступят к очистке территории от боеприпасов после подготовительных мероприятий. Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190731/Istoriya-vzleta-kak-segodnya-vyglyadit-aeroport-Sukhum-1028071055.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саперы, юво, сухумский аэропорт