https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/shoygu-zayavil-chto-aktivnost-bombardirovschikov-vvs-ssha-u-granits-rossi-rastet-1036457384.html

Шойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет

Шойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет

В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T19:20+0300

2021-11-23T19:20+0300

2021-11-23T19:57+0300

сергей шойгу

россия

китай

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений"."Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/darmava-o-prebyvanii-korabley-nato-v-chernom-more-razvedka-i-proverka-zaschity-poberezhya-1036358781.html

россия

китай

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сергей шойгу, россия, китай