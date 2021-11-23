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https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/shoygu-zayavil-chto-aktivnost-bombardirovschikov-vvs-ssha-u-granits-rossi-rastet-1036457384.html
Шойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет
Шойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет
В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений"."Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".
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сергей шойгу, россия, китай

Шойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет

19:20 23.11.2021 (обновлено: 19:57 23.11.2021)
© Видео Минобороны России
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В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
"Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.
Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений".
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"Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.
По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".
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