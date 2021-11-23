https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/ustanovlen-zapret-na-lovlyu-ryby-v-ritsinskom-parke-1036452644.html
Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T12:50+0300
2021-11-23T12:50+0300
2021-11-23T14:31+0300
в абхазии
рыболовство
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058477_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_0b4dae5ba7536fd1eb964035527c92be.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка введен с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает дирекция парка. Временный запрет установлен в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста.Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/direktor-ritsinskogo-parka-otchitalsya-o-finansovykh-itogakh-raboty-za-2021-god-1036314993.html
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058477_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_67a0003012f68ba158110469be9f13b9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рыболовство, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица
Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
12:50 23.11.2021 (обновлено: 14:31 23.11.2021)
Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка введен с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает
дирекция парка.
Временный запрет установлен в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста.
Руководство также отмечает, что на территории законом об особо охраняемых природных территориях и положением парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб растительному и животному миру. Речь идет в том числе об охоте.
Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.