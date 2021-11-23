https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/ustanovlen-zapret-na-lovlyu-ryby-v-ritsinskom-parke-1036452644.html

Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке

Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке

Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T12:50+0300

2021-11-23T12:50+0300

2021-11-23T14:31+0300

в абхазии

рыболовство

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка введен с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает дирекция парка. Временный запрет установлен в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста.Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/direktor-ritsinskogo-parka-otchitalsya-o-finansovykh-itogakh-raboty-za-2021-god-1036314993.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

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рыболовство, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица