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Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-23T14:31+0300
в абхазии
рыболовство
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка введен с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает дирекция парка. Временный запрет установлен в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста.Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/direktor-ritsinskogo-parka-otchitalsya-o-finansovykh-itogakh-raboty-za-2021-god-1036314993.html
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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рыболовство, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица

Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке

12:50 23.11.2021 (обновлено: 14:31 23.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка введен с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает дирекция парка.
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Временный запрет установлен в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста.
Руководство также отмечает, что на территории законом об особо охраняемых природных территориях и положением парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб растительному и животному миру. Речь идет в том числе об охоте.
Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.
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