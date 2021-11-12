https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/direktor-ritsinskogo-parka-otchitalsya-o-finansovykh-itogakh-raboty-za-2021-god-1036314993.html

Директор Рицинского парка отчитался о финансовых итогах работы за 2021 год

Директор Рицинского парка отчитался о финансовых итогах работы за 2021 год

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством Рицинского реликтового национального парка, заслушал итоги финансово-хозяйственной... 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T21:14+0300

2021-11-12T21:14+0300

2021-11-12T21:14+0300

в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Доходы Рицинского реликтового национального парка в 2021 году составили в общей сумме 249 миллионов 798 тысяч рублей, сообщил генеральный директор РРНП Адамур Багателиа на совещании в Кабмине.В эту сумму входят доходы от реализации билетов – 236 миллионов 429 тысяч рублей, от реализации минеральной воды – один миллион 54 тысячи рублей, от пансионата "Аудхара" – четыре миллиона 973,5 тысяч рублей, от арендных и иных услуг – семь миллионов 341 тысяч рублей.По состоянию на 11 ноября парк посетили 702 тысячи 251 турист.Сумма общих расходов национального парка в указанный период составила 217 миллионов 311 тысяч рублей. Около 40 миллионов ушло на зарплату сотрудникам, 65 миллионов от реализации билетов – в бюджет Гудаутского района; в республиканский бюджет отчислено 41, 5 миллион; во внебюджетные фонды – 8, 3 миллиона рублей.В этом году на Рице были проведены ремонтные работы по асфальто-бетонному покрытию автодороги от КПП до озера Рица и нанесению дорожных разметок на сумму 31 миллион 626 тысяч рублей, а также приобретены основные средства на 2 миллиона 192 тысяч рублей, на 9 миллионов 920 тысяч рублей была приобретена снегоуборочная техника.Расходы на ликвидацию последствий схода лавины составили два миллиона 878 тысяч рублей, на оплату электроэнергии, услуг сторонних организаций, приобретение антисептического оборудования и прочие расходы – шесть миллионов 86 тысяч рублей; на содержание пансионата "Ауадхара" – три миллиона 926 тысяч рублей.В границах парка дополнительно в этом году было организовано восемь зон пикникового отдыха.Багателиа обратился к правительству с ходатайством пересмотреть стоимость билетов для взрослых посетителей РРНП до 600 рублей, отмечая, что стоимость билетов не менялась с 2014 года.С учетом особого статуса и рекреационной ценности Рицинского парка, Александр Анкваб поручил министерству экономики совместно с РРНП представить предложения по выработке общего архитектурно-ландшафтного дизайна территорий, непосредственно прилегающих к береговой зоне озера Рица и Голубому озеру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/turisticheskiy-ray-ritsinskomu-natsionalnomu-parku-ispolnilos-25-let-1035939095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/ritsinskiy-reliktovyy-park-dostoprimechatelnosti-i-marshruty-1035940858.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)