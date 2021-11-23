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Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
Исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T19:50+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Первая фаза клинических испытаний на людях пептидной вакцины для создания длительного Т-клеточного иммунитета против COVID-19 успешно завершена, заявили немецкие ученые. Статья опубликована в журнале Nature.Согласно данным исследования, у всех 36 участников однократная доза новой вакцины CoVac-1 вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем та, которая возникает при коронавирусной инфекции. При этом реакция сохранялась в течение трех месяцевТ-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важен хороший Т-клеточный иммунитет для людей с дефицитом В-клеток, например, для больных раком или пациентов с иммунодефицитом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gintsburg-rasskazal-ot-chego-zavisit-razrabotka-dolgosrochnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1036433296.html
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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу

19:50 23.11.2021 (обновлено: 20:03 23.11.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ Казани запустили проект по разработке вакцины от коронавируса
В Казани запустили проект по разработке вакцины от коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Первая фаза клинических испытаний на людях пептидной вакцины для создания длительного Т-клеточного иммунитета против COVID-19 успешно завершена, заявили немецкие ученые. Статья опубликована в журнале Nature.
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Согласно данным исследования, у всех 36 участников однократная доза новой вакцины CoVac-1 вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем та, которая возникает при коронавирусной инфекции. При этом реакция сохранялась в течение трех месяцев
Т-клеточный иммунитет — это первая линия обороны организма против проникающих патогенов.
Т-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важен хороший Т-клеточный иммунитет для людей с дефицитом В-клеток, например, для больных раком или пациентов с иммунодефицитом.
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