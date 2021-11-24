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Абхазия вошла в топ популярных направлений для отдыха на Новый год
Абхазия вошла в топ популярных направлений для отдыха на Новый год
В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T16:45+0300
2021-11-24T16:45+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Лидерами у российских туристов также стали Краснодарский край и Крым, за ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.Глава АТОР назвала пятерку лидеров по зарубежным направлениям на Новый год - Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тысяч рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/v-tur-s-qr-kodom-kak-teper-puteshestvovat-po-novym-pravilam-1036398248.html
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в мире, отдых в абхазии, туристы, абхазия
Абхазия вошла в топ популярных направлений для отдыха на Новый год
16:45 24.11.2021 (обновлено: 17:08 24.11.2021)
В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Лидерами у российских туристов также стали Краснодарский край и Крым, за ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.
Ломидзе отметила, что за два года стоимость туров за границу из России увеличилась в среднем на 25%. Исключение составляет Турция, туры туда подешевели по сравнению с 2019 годом
Глава АТОР назвала пятерку лидеров по зарубежным направлениям на Новый год - Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тысяч рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы.