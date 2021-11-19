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В тур с QR-кодом: как теперь путешествовать по новым правилам
В тур с QR-кодом: как теперь путешествовать по новым правилам
С февраля на самолет или в поезд в России будут пускать только с QR-кодом. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T09:15+0300
2021-11-19T09:15+0300
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туризм
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Что делать тем, у кого на момент поездки этого пропуска не окажется, на какие выплаты можно претендовать в случае отмены тура или отказа в перелете, повысят ли перевозчики цены, чтобы компенсировать убытки, читайте в материале Марии Селивановой для РИА Новости.Сюрприз для непривитыхСтрого говоря, такие путешествия для многих уже привычны. Сейчас для посещения 90 процентов открытых стран требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенной инфекции либо свежий ПЦР-тест. Многие привились "Спутником V", чтобы поехать в Европу, ожидая, что там вот-вот одобрят этот препарат. Среди туристов вакцинированных не менее 60 процентов, примерно десять — с QR-кодами как переболевшие, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашин.И все же среди отдыхающих в России непривитых и непереболевших значительно больше. Если они откажутся получать код, то отправиться в поездку смогут только на автомобиле или автобусе, как в этом году сделали 60 процентов гостей Крыма. Бронировать жилье им, видимо, придется в частном порядке.Коснется всехНовые правила пропишут в двух законопроектах, которые в конце прошлой недели правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Поправки касаются обязательных QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и авиатранспорте.Предполагается, что с 1 февраля потребуется (как и во многих других странах) предъявлять свидетельство о прививке или перенесенном заболевании либо подтвердить медотвод от вакцинации. До этой даты еще можно путешествовать с отрицательным ПЦР-тестом, но потом такая опция останется лишь у не привитых по состоянию здоровья.Перевозчики заявили, что технически готовы. Так, Минтранс уже работает с российскими авиакомпаниями и РЖД по организации проверки кодов у пассажиров, сообщил глава ведомства Виталий Савельев.Это коснется и зарубежных авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса Кирилл Богданов. Правда, иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.Уцелеет ли туризмВ первой половине следующего года туротрасль ждут непростые времена, прогнозируют участники рынка. "Турпоток может уменьшиться", — говорит Сергей Ромашкин.Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также ожидает падение спроса. Все зависит от числа привившихся к февралю.С другой стороны, введение кодов и даже серьезное обсуждение этой темы может ускорить вакцинацию населения, полагает Ромашкин.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас коллективный иммунитет — около 49 процентов. Ожидается, что к 1 июня будет 80 — и коды, возможно, отменят.Он считает, что в остальных регионах получится так же: "Турпоток уменьшится, но через два-три месяца — к маю — наверняка восстановится".Риски раннего бронированияПланируя отдых, нужно учесть сроки получения и действия QR-кодов.Тем, кто уже самостоятельно купил билеты, но не собирается вакцинироваться (и, соответственно, не сможет попасть на поезд или самолет), правительство предлагает вернуть деньги. Законопроект обязывает перевозчика расторгнуть договор с пассажиром, если тот при приобретении проездного документа не предоставил необходимые сведения. В срок до тридцати дней клиенту должны вернуть всю сумму."Это прямые потери транспортной отрасли", — указывает Сергей Ромашкин. Эксперты оценивают их в 20 миллиардов рублей. Минтранс рассматривает вопрос выделения субсидий перевозчикам, у которых возникнут трудности.Если же отдыхающий (без QR-кода) приобрел турпакет, включающий дорогу, то туроператор вправе вернуть деньги с вычетом своих фактически понесенных расходов. При этом средства за упущенный перелет перечислит авиакомпания, добавляет Дмитрий Горин. Но при отмене бронирования отеля (если за это предусмотрен штраф), трансфера, экскурсий можно потерять немало.Впрочем, не исключено, что туроператоры не будут штрафовать попавших в непростую ситуацию непривитых. "Это не проблема. В 2020-м мы возвращали сотни миллионов рублей за отмененные из-за коронавируса туры", — напоминает Ромашкин. Тем более что речь пойдет о небольшой группе путешественников.Туристы не испугалисьТуроператоры утверждают, что пока запросы на возврат не поступали. Но после принятия законопроекта понадобятся дополнительные разъяснения властей, отметил представитель Anex Tour. "Гипотетически QR-код можно проверять на этапе подбора тура в агентствах", — добавил он.Самостоятельных туристов все это тоже не пугает. "Мы не наблюдаем увеличения числа отмен бронирований на февраль", — сообщила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.Она пояснила, что сейчас 90 процентов авиабилетов покупают за месяц до вылета. "Поэтому тот, кто задумывается о путешествии в следующем году, вероятнее всего, еще ничего не бронировал".Контроль — при регистрации на рейсОднако вопросы остаются. Так, законопроект предусматривает проверку QR-кода и на стадии покупки билета, и при регистрации на рейс. Гендиректор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко считает, что это логичнее делать именно при посадке в самолет. Например, если срок действия сертификата истекает в марте, а лететь нужно в июне, пассажир, купивший билет в феврале, окажется с просроченным документом."Мы все понимаем, что это необходимая мера, — добавляет Дмитрий Горин. — Но многие пассажиры без сертификата на момент покупки не смогут приобрести билеты по низкой цене — по акции раннего бронирования".Значит, по его словам, это приведет к подорожанию и сокращению продаж.Неясно, компенсируют ли потери организаторам чартерных рейсов, чьи туристы не смогут улететь на курорты. И разрешается ли туроператорам продавать путевки отдыхающим без QR-кода, если вылет ожидается через несколько месяцев.Депутаты планируют рассмотреть новации в декабре и, скорее всего, одобрят законопроект.
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в мире, россия, туризм

В тур с QR-кодом: как теперь путешествовать по новым правилам

09:15 19.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга
Проверка QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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С февраля на самолет или в поезд в России будут пускать только с QR-кодом.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Что делать тем, у кого на момент поездки этого пропуска не окажется, на какие выплаты можно претендовать в случае отмены тура или отказа в перелете, повысят ли перевозчики цены, чтобы компенсировать убытки, читайте в материале Марии Селивановой для РИА Новости.

Сюрприз для непривитых

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Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду
6 ноября, 15:20
Строго говоря, такие путешествия для многих уже привычны. Сейчас для посещения 90 процентов открытых стран требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенной инфекции либо свежий ПЦР-тест. Многие привились "Спутником V", чтобы поехать в Европу, ожидая, что там вот-вот одобрят этот препарат. Среди туристов вакцинированных не менее 60 процентов, примерно десять — с QR-кодами как переболевшие, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашин.
На внутренних маршрутах тоже немало вакцинированных. И это понятно: например, в отели и пансионаты Краснодарского края с 1 августа заселяли только тех, кто мог подтвердить свой ковидный статус. Так же и в ряде других регионов.
И все же среди отдыхающих в России непривитых и непереболевших значительно больше. Если они откажутся получать код, то отправиться в поездку смогут только на автомобиле или автобусе, как в этом году сделали 60 процентов гостей Крыма. Бронировать жилье им, видимо, придется в частном порядке.

Коснется всех

Новый Блок - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
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Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
5 ноября, 16:41
Новые правила пропишут в двух законопроектах, которые в конце прошлой недели правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Поправки касаются обязательных QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и авиатранспорте.
Предполагается, что с 1 февраля потребуется (как и во многих других странах) предъявлять свидетельство о прививке или перенесенном заболевании либо подтвердить медотвод от вакцинации. До этой даты еще можно путешествовать с отрицательным ПЦР-тестом, но потом такая опция останется лишь у не привитых по состоянию здоровья.
Перевозчики заявили, что технически готовы. Так, Минтранс уже работает с российскими авиакомпаниями и РЖД по организации проверки кодов у пассажиров, сообщил глава ведомства Виталий Савельев.
"Мы предварительно рассматривали подобные варианты", — отметил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. "Новые требования закона выполнимы", — подтвердили в пресс-службе "Уральских авиалиний". В "ЮТэйр" тоже прорабатывают различные форматы контроля QR-кодов.
Это коснется и зарубежных авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса Кирилл Богданов. Правда, иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.

Уцелеет ли туризм

В первой половине следующего года туротрасль ждут непростые времена, прогнозируют участники рынка. "Турпоток может уменьшиться", — говорит Сергей Ромашкин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также ожидает падение спроса. Все зависит от числа привившихся к февралю.
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
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Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных
5 ноября, 14:07
С другой стороны, введение кодов и даже серьезное обсуждение этой темы может ускорить вакцинацию населения, полагает Ромашкин.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас коллективный иммунитет — около 49 процентов. Ожидается, что к 1 июня будет 80 — и коды, возможно, отменят.
"Когда летом в Краснодарском крае объявили о заселении в гостиницы по QR-кодам, спрос на июль, август и сентябрь упал. Но с октября восстанавливался и достиг показателей прошлого года. Номера на новогодние даты тоже неплохо продаются", — уточнил Сергей Ромашкин.
Он считает, что в остальных регионах получится так же: "Турпоток уменьшится, но через два-три месяца — к маю — наверняка восстановится".

Риски раннего бронирования

Планируя отдых, нужно учесть сроки получения и действия QR-кодов.
Тем, кто уже самостоятельно купил билеты, но не собирается вакцинироваться (и, соответственно, не сможет попасть на поезд или самолет), правительство предлагает вернуть деньги. Законопроект обязывает перевозчика расторгнуть договор с пассажиром, если тот при приобретении проездного документа не предоставил необходимые сведения. В срок до тридцати дней клиенту должны вернуть всю сумму.
Подписание Меморандума между Минтуризма Абхазии и Ростуризмом - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
Абхазия и Россия договорились увеличить взаимные туристические потоки
17 ноября, 12:08
"Это прямые потери транспортной отрасли", — указывает Сергей Ромашкин. Эксперты оценивают их в 20 миллиардов рублей. Минтранс рассматривает вопрос выделения субсидий перевозчикам, у которых возникнут трудности.
Если же отдыхающий (без QR-кода) приобрел турпакет, включающий дорогу, то туроператор вправе вернуть деньги с вычетом своих фактически понесенных расходов. При этом средства за упущенный перелет перечислит авиакомпания, добавляет Дмитрий Горин. Но при отмене бронирования отеля (если за это предусмотрен штраф), трансфера, экскурсий можно потерять немало.
Впрочем, не исключено, что туроператоры не будут штрафовать попавших в непростую ситуацию непривитых. "Это не проблема. В 2020-м мы возвращали сотни миллионов рублей за отмененные из-за коронавируса туры", — напоминает Ромашкин. Тем более что речь пойдет о небольшой группе путешественников.

Туристы не испугались

Туроператоры утверждают, что пока запросы на возврат не поступали. Но после принятия законопроекта понадобятся дополнительные разъяснения властей, отметил представитель Anex Tour. "Гипотетически QR-код можно проверять на этапе подбора тура в агентствах", — добавил он.
В пресс-службе Tez Tour сказали, что если QR-код придется предъявлять на стадии покупки или бронирования, то, скорее всего, введут требование к сроку его действия. Например, на весь период отдыха и какое-то количество дней после возвращения домой.
Самостоятельных туристов все это тоже не пугает. "Мы не наблюдаем увеличения числа отмен бронирований на февраль", — сообщила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Она пояснила, что сейчас 90 процентов авиабилетов покупают за месяц до вылета. "Поэтому тот, кто задумывается о путешествии в следующем году, вероятнее всего, еще ничего не бронировал".

Контроль — при регистрации на рейс

Однако вопросы остаются. Так, законопроект предусматривает проверку QR-кода и на стадии покупки билета, и при регистрации на рейс. Гендиректор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко считает, что это логичнее делать именно при посадке в самолет. Например, если срок действия сертификата истекает в марте, а лететь нужно в июне, пассажир, купивший билет в феврале, окажется с просроченным документом.
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"Мы все понимаем, что это необходимая мера, — добавляет Дмитрий Горин. — Но многие пассажиры без сертификата на момент покупки не смогут приобрести билеты по низкой цене — по акции раннего бронирования".
Значит, по его словам, это приведет к подорожанию и сокращению продаж.
Также необходимо уточнить, как именно возвращать средства невакцинированным туристам, говорит Сергей Демиденко из ААВТ. С одной стороны, они имеют такие же права, как и другие пассажиры. Но и туроператор может удержать фактически понесенные расходы, связанные, например, с аннуляцией бронирования гостиницы.
Неясно, компенсируют ли потери организаторам чартерных рейсов, чьи туристы не смогут улететь на курорты. И разрешается ли туроператорам продавать путевки отдыхающим без QR-кода, если вылет ожидается через несколько месяцев.
Депутаты планируют рассмотреть новации в декабре и, скорее всего, одобрят законопроект.
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