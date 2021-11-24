https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/ankvab-poruchil-glave-minturizma-otchitatsya-po-itogam-sezona-2021-goda-1036471369.html

Анкваб поручил главе Минтуризма отчитаться по итогам сезона 2021 года

Анкваб поручил главе Минтуризма отчитаться по итогам сезона 2021 года

В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил главе Минтуризма Теймуразу Хишба подготовить отчет об итогах курортного сезона-2021, с обозначением проблемных аспектов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Министр туризма Теймураз Хишба доложил премьер-министру об итогах рабочей поездки в Москву.В ходе поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством России. По словам Анкваб, это придаст хороший импульс двустороннему сотрудничеству и будет способствовать расширению туристических маршрутов.Глава Правительства подчеркнул, что Минтуризма необходимо уделять первостепенное внимание организации безопасного отдыха прибывающих в страну туристов, созданию благоприятных условий для гостей страны.Теймураз Хишба также сообщил, что в Москве обсуждалась возможность возобновления морского круизного маршрута Сухум-Сочи-Геленджик-Крым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html

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