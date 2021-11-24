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Анкваб поручил главе Минтуризма отчитаться по итогам сезона 2021 года
Анкваб поручил главе Минтуризма отчитаться по итогам сезона 2021 года
В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил главе Минтуризма Теймуразу Хишба подготовить отчет об итогах курортного сезона-2021, с обозначением проблемных аспектов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Министр туризма Теймураз Хишба доложил премьер-министру об итогах рабочей поездки в Москву.В ходе поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством России. По словам Анкваб, это придаст хороший импульс двустороннему сотрудничеству и будет способствовать расширению туристических маршрутов.Глава Правительства подчеркнул, что Минтуризма необходимо уделять первостепенное внимание организации безопасного отдыха прибывающих в страну туристов, созданию благоприятных условий для гостей страны.Теймураз Хишба также сообщил, что в Москве обсуждалась возможность возобновления морского круизного маршрута Сухум-Сочи-Геленджик-Крым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html
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отдых в абхазии, александр анкваб, туристы, туризм, кабмин абхазии

Анкваб поручил главе Минтуризма отчитаться по итогам сезона 2021 года

20:25 24.11.2021 (обновлено: 20:26 24.11.2021)
© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия Министр туризма Теймураз Хишба доложил Премьер-министру Александру Анквабу об итогах рабочей поездки в Москву.
Министр туризма Теймураз Хишба доложил Премьер-министру Александру Анквабу об итогах рабочей поездки в Москву. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия
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В 2021 году Абхазию посетило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил главе Минтуризма Теймуразу Хишба подготовить отчет об итогах курортного сезона-2021, с обозначением проблемных аспектов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Министр туризма Теймураз Хишба доложил премьер-министру об итогах рабочей поездки в Москву.
Подписание Меморандума между Минтуризма Абхазии и Ростуризмом - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
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В ходе поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством России. По словам Анкваб, это придаст хороший импульс двустороннему сотрудничеству и будет способствовать расширению туристических маршрутов.
Глава Правительства подчеркнул, что Минтуризма необходимо уделять первостепенное внимание организации безопасного отдыха прибывающих в страну туристов, созданию благоприятных условий для гостей страны.
"Это, прежде всего, важно для сохранения темпов роста интереса к абхазским курортам с учетом конкуренции на рынке туристических направлений", - добавил Александр Анкваб.
Теймураз Хишба также сообщил, что в Москве обсуждалась возможность возобновления морского круизного маршрута Сухум-Сочи-Геленджик-Крым.
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