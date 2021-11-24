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Более 500 человек выписали из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме
Более 500 человек выписали из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме
Пациенты прошли необходимый курс лечения и получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T11:00+0300
2021-11-24T11:00+0300
2021-11-24T11:12+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Медики российского военного госпиталя, развернутого в Сухуме, выписали 517 человек, сообщает пресс-служба ЮВО. В данный момент на лечении в стационаре находится более 70 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование. Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России во второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/voz-zayavila-chto-za-nedelyu-chislo-umershikh-iz-za-koronavirusa-uvelichilos-1036460130.html
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 500 человек выписали из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме
11:00 24.11.2021 (обновлено: 11:12 24.11.2021)
Пациенты прошли необходимый курс лечения и получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Медики российского военного госпиталя, развернутого в Сухуме, выписали 517 человек, сообщает пресс-служба ЮВО.
Всего с 18 августа в госпитале приняли порядка 1,7 тысячи жителей республики с диагнозом коронавирусная инфекция.
В данный момент на лечении в стационаре находится более 70 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование. Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России во второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.