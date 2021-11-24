https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/voz-zayavila-chto-za-nedelyu-chislo-umershikh-iz-za-koronavirusa-uvelichilos-1036460130.html

ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось

ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось

За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T08:45+0300

2021-11-24T08:45+0300

2021-11-24T08:45+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число новых случаев коронавирусной инфекции и число смертельных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями, заявили во Всемирной организации здравоохранения.За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек, свыше 51 тысячи — умерли.В эпидемическом бюллетене отмечается, что заболеваемость продолжает расти уже больше месяца. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 23 ноября составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/samolikvidatsiya-koronavirusa-kak-v-yaponii-izbavilis-ot-covid-19-1036450613.html

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19