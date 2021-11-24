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ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось
ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось
За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T08:45+0300
2021-11-24T08:45+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число новых случаев коронавирусной инфекции и число смертельных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями, заявили во Всемирной организации здравоохранения.За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек, свыше 51 тысячи — умерли.В эпидемическом бюллетене отмечается, что заболеваемость продолжает расти уже больше месяца. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 23 ноября составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось

08:45 24.11.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIНа этом снимке, сделанном 24 апреля 2020 года, изображены статуи, стоящие перед входом в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, на фоне вспышки COVID-19, вызванной новым коронавирусом.
На этом снимке, сделанном 24 апреля 2020 года, изображены статуи, стоящие перед входом в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, на фоне вспышки COVID-19, вызванной новым коронавирусом. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число новых случаев коронавирусной инфекции и число смертельных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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За минувшую неделю в мире заразились COVID-19 почти 3,6 миллиона человек, свыше 51 тысячи — умерли.
В эпидемическом бюллетене отмечается, что заболеваемость продолжает расти уже больше месяца.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 23 ноября составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
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